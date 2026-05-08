Jadwal Liga Italia: Inter Milan Sudah Leha-leha, Perebutan Slot Liga Champions Masih Seru!

Strahinja Pavlovic saat laga melawan AC Milan melawan Napoli. (Dok. AC Milan)
JawaPos.com - Persaingan tim-tim papan atas Liga Italia 2025/2026 untuk merebut posisi Liga Champions musim depan semakin sengit lantaran kini hanya ada tiga tempat yang tersisa setelah Inter Milan memastikan menjadi juara liga.
Dikutip dari laman Serie A, Jumat, ada lima tim yang bertarung dalam persaingan tersebut yakni Napoli, AC Milan, Juventus, AS Roma dan Como 1907.
Saat ini, Napoli ada posisi kedua dengan 70 poin dari 35 laga, diikuti berturut-turut oleh AC Milan (67 poin), Juventus (65 poin), AS Roma (64 poin) dan Como (62 poin).
Baca Juga:Capaian Gemilang Cristian Chivu! Sandingkan Gelar Juara sebagai Pemain dan Allenatore Inter Milan
Di Liga Italia, empat tim termasuk sang juara akan melenggang ke Liga Champions, sementara posisi kelima dan keenam akan tampil di Liga Europa serta Liga Conference.
Oleh karena itu, ada pekan ke-36 liga, tim-tim tersebut tentu saja berupaya merebut kemenangan. Juventus akan berhadapan dengan tuan rumah Lecce pada Minggu (10/5) dini hari WIB, sementara Como 1907 versus tim yang sudah dipastikan degradasi Hellas Verona dan AS Roma akan bersua Parma masing-masing pada sore dan malam hari WIB.
AC Milan akan menjamu Atalanta, Senin (11/5) dini hari WIB, dilanjutkan Napoli melawan Bologna pada Selasa (12/5) dini hari WIB.
Pada pertandingan lain, Pisa yang juga telah terdegradasi akan bertandang ke markas Cremonese yang berada di posisi ke-18 dengan 28 poin dan masih berjuang untuk keluar dari zona merah.
Kemudian, sang juara Inter Milan bertandang ke Roma untuk berhadapan dengan Lazio pada Sabtu (9/5).
Berikut jadwal pekan ke-36 Liga Italia 2025/2026:
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1