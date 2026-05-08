Jadwal Liga Italia: Inter Milan Sudah Leha-leha, Perebutan Slot Liga Champions Masih Seru!

JawaPos.com - Persaingan tim-tim papan atas Liga Italia 2025/2026 untuk merebut posisi Liga Champions musim depan semakin sengit lantaran kini hanya ada tiga tempat yang tersisa setelah Inter Milan memastikan menjadi juara liga.

Dikutip dari laman Serie A, Jumat, ada lima tim yang bertarung dalam persaingan tersebut yakni Napoli, AC Milan, Juventus, AS Roma dan Como 1907.

Saat ini, Napoli ada posisi kedua dengan 70 poin dari 35 laga, diikuti berturut-turut oleh AC Milan (67 poin), Juventus (65 poin), AS Roma (64 poin) dan Como (62 poin).

Di Liga Italia, empat tim termasuk sang juara akan melenggang ke Liga Champions, sementara posisi kelima dan keenam akan tampil di Liga Europa serta Liga Conference.

Oleh karena itu, ada pekan ke-36 liga, tim-tim tersebut tentu saja berupaya merebut kemenangan. Juventus akan berhadapan dengan tuan rumah Lecce pada Minggu (10/5) dini hari WIB, sementara Como 1907 versus tim yang sudah dipastikan degradasi Hellas Verona dan AS Roma akan bersua Parma masing-masing pada sore dan malam hari WIB.

AC Milan akan menjamu Atalanta, Senin (11/5) dini hari WIB, dilanjutkan Napoli melawan Bologna pada Selasa (12/5) dini hari WIB.

Pada pertandingan lain, Pisa yang juga telah terdegradasi akan bertandang ke markas Cremonese yang berada di posisi ke-18 dengan 28 poin dan masih berjuang untuk keluar dari zona merah.

Kemudian, sang juara Inter Milan bertandang ke Roma untuk berhadapan dengan Lazio pada Sabtu (9/5).