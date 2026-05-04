Marcus Thuram Sebut Gelar Liga Italia ke-21 Inter Milan Masih Tetap Spesial

JawaPos.com - Marcus Thuram menyambut dengan gembira gelar Liga Italia setelah Inter Milan mengalahkan Parma di pekan ke-35. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Giuseppe Meazza, Senin (4/5).

Inter Milan mengambil inisiatif serangan dan sempat kesulitan menjebol gawang Parma. Menjelang babak pertama berakhir, Marcus Thuram berhasil menjebol gawang Parma menit ke-45+1.

Di babak kedua, Inter Milan masih bermain menyerang. Meski kembali menemui kesulitan menambah keunggulan, Henrikh Mkhitaryan mencetak gol menit ke-80.

Kemenangan tersebut juga memastikan gelar Liga Italia untuk Inter Milan. Bagi Marcus Thuram gelar tersebut masih terasa spesial karena di musim lalu, Nerazzurri gagal meraih gelar apapun.

"Ya, bintang ke-20 itu spesial, tetapi bintang ke-21 juga spesial setelah apa yang terjadi tahun lalu. Kami menderita, kami melihat orang lain menang, itu memberi kami amarah dan keinginan untuk memenangkan yang satu ini," kata Marcus Thuram yang dikutip laman Tutto Mercato Web, Senin (4/5).

Pujian diberikan Marcus Thuram kepada pelatihnya Cristian Chivu yang memberikan gelar Liga Italia di musim perdananya bersama Inter Milan. Menurut penyerang timnas Prancis tersebut, kehadiran pelatih asal Rumania itu memberikan kepercayaan diri.

"Dia memberi kami kepercayaan diri, keberanian untuk menghadapi tantangan, dia membuat kami mengerti bahwa bermain untuk Inter adalah tanggung jawab yang sangat dia pahami. Dia memberi kami rasa tanggung jawab untuk melangkah ke lapangan dan menunjukkan bahwa Inter adalah tim yang hebat," pungkas Thuram.