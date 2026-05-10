Tato Baru Federico Dimarco! Bek Inter Milan Rayakan Scudetto ke-21 Serie A

Selebrasi Federico Dimarco setelah cetak gol ke gawang Sassuolo. (Dok. Inter Milan)
JawaPos.com - Bek Inter Milan Federico Dimarco kerap menandai momen-momen penting lewat tato. Seperti di saat dia mengantarkan Inter memenangi scudetto ke-21 Serie A musim ini.
Dimarco juga membubuhkan tato spesial untuk merayakannya. Dilansir di laman FC Inter News, tato terbaru Dimarco tersebut dilukiskan pada bagian betis kanannya.
Tato karya seniman tato terkenal Italia Alberto Marzari itu bergambarkan angka 21, dengan berlatarbelakang tricolore, sebutan bendera Italia. Lalu, di atas gambar tersebut bertuliskan “Campioni d’Club 2025—2026”.
Padahal, ini bukan kali pertama Dimarco merasakan manisnya scudetto. Di scudetto edisi 2023—2024, Dimarco juga sudah membela Inter.
“Tetapi, dua kali bisa merayakannya, adalah perasaan terhebatku,” sebut Dimarco.
