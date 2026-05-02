Ruud Gullit Terima Penghargaan Hall of Fame AC Milan, Legenda Timnas Belanda Butuh Waktu 36 Tahun

Legenda Belanda dan Chelsea Ruud Gullit. (Istimewa)
JawaPos.com - Butuh waktu 36 tahun bagi Ruud Gullit untuk menerima penghargaan Hall of Fame AC Milan. Legenda Rossoneri –sebutan AC Milan– era 1980-an hingga awal 1990-an itu menerimanya di Stadio San Siro sebelum laga AC Milan melawan Juventus di Serie A kemarin (27/4).
Gullit menyampaikan rasa senang atas penghargaan tersebut. ”Saya sangat bangga dengan penghargaan ini. Berarti, saya telah melakukan sesuatu yang penting dalam sejarah AC Milan,” ungkap pria 63 tahun asal Belanda itu kepada MilanTV.
Gullit dikenal sebagai bagian dari trio legendaris AC Milan bersama Marco van Basten dan Frank Rijkaard. Ketiganya mampu membawa Rossoneri meraih gelar Liga Champions –dulu bernama Piala Champions– pada musim 1988–1989 dan 1989–1990.
Selain Gullit, dua nama lain, masing-masing Carlo Ancelotti dan Kaka juga menerima penghargaan serupa. Nama-nama itu dipilih berdasar pemungutan suara yang dilakukan fans AC Milan.
