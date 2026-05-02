Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Minggu, 3 Mei 2026 | 01.48 WIB

Ruud Gullit Terima Penghargaan Hall of Fame AC Milan, Legenda Timnas Belanda Butuh Waktu 36 Tahun

Legenda Belanda dan Chelsea Ruud Gullit. (Istimewa) - Image

Legenda Belanda dan Chelsea Ruud Gullit. (Istimewa)

JawaPos.com - Butuh waktu 36 tahun bagi Ruud Gullit untuk menerima penghargaan Hall of Fame AC Milan. Legenda Rossoneri –sebutan AC Milan– era 1980-an hingga awal 1990-an itu menerimanya di Stadio San Siro sebelum laga AC Milan melawan Juventus di Serie A kemarin (27/4). 

Gullit menyampaikan rasa senang atas penghargaan tersebut. ”Saya sangat bangga dengan penghargaan ini. Berarti, saya telah melakukan sesuatu yang penting dalam sejarah AC Milan,” ungkap pria 63 tahun asal Belanda itu kepada MilanTV.

Gullit dikenal sebagai bagian dari trio legendaris AC Milan bersama Marco van Basten dan Frank Rijkaard. Ketiganya mampu membawa Rossoneri meraih gelar Liga Champions –dulu bernama Piala Champions– pada musim 1988–1989 dan 1989–1990.

Selain Gullit, dua nama lain, masing-masing Carlo Ancelotti dan Kaka juga menerima penghargaan serupa. Nama-nama itu dipilih berdasar pemungutan suara yang dilakukan fans AC Milan

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Jude Bellingham Jadi Korban Kritikan Buntut Penurunan Performa Real Madrid, Begini Komentar Ruud Gullit - Image
Sepak Bola Dunia

Jude Bellingham Jadi Korban Kritikan Buntut Penurunan Performa Real Madrid, Begini Komentar Ruud Gullit

Minggu, 14 Desember 2025 | 18.34 WIB

Skandal Inter Milan! Viral di Italia Kepala Asosiasi Wasit Serie A Diduga Berbuat Curang, Beppe Marotta Buka Suara - Image
Sepak Bola Dunia

Skandal Inter Milan! Viral di Italia Kepala Asosiasi Wasit Serie A Diduga Berbuat Curang, Beppe Marotta Buka Suara

Rabu, 29 April 2026 | 23.41 WIB

Prediksi Skor Juventus vs Bologna: Laga Krusial Penentu Nasib di Papan Atas Serie A - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Juventus vs Bologna: Laga Krusial Penentu Nasib di Papan Atas Serie A

Minggu, 19 April 2026 | 02.02 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

3

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

6

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

7

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

10

Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore