Capaian Gemilang Cristian Chivu! Sandingkan Gelar Juara sebagai Pemain dan Allenatore Inter Milan

Cristian Chivu menghadiri konferensi pers. (Dok Inter Milan)
JawaPos.com – Cristian Chivu mengantarkan Inter Milan scudetto (juara) Serie A musim ini. Scudetto pertama Chivu sebagai pelatih itu dipastikan setelah Inter mengalahkan Parma Calcio 2-0 di Stadio Giuseppe Meazza, Milan, (4/5).
Dengan keunggulan 12 poin (82-70) atas peringkat kedua SSC Napoli, perolehan poin Nerazzurri –sebutan Inter– tidak akan terkejar di sisa tiga giornata.
Scudetto ke-21 Inter itu menempatkan Chivu sebagai sosok yang membawa Inter juara Serie A sebagai pemain dan allenatore (pelatih). Chivu memenangi scudetto sebagai pemain Inter pada musim 2007–2008, 2008–2009, dan 2009–2010. Chivu menjadi bek tengah Nerazzurri pada periode 2007 hingga 2014.
’’Aku lebih muda saat itu. Sekarang, rambutku sudah beruban. Namun, kebahagiaannya tetap sama,” ucap Chivu seperti dilansir dari Football Italia.
Baca Juga:Petaka Sir Alex Ferguson! Batal Nonton Manchester United vs Liverpool, Malah Dibawa ke Rumah Sakit
”Memenanginya (scudetto) sebagai pemain dan kini pelatih sangat berarti bagiku. Aku pun ingin terus mencatatkan diri dalam sejarah klub,’’ imbuh Chivu yang punya kesempatan memenangi Coppa Italia saat menghadapi SS Lazio dalam final di Stadio Olimpico, Roma, pada 13 Mei nanti.
Chivu juga menorehkan rekor sebagai pelatih asing yang menjuarai Serie A. Pria berusia 45 tahun asal Rumania itu jadi yang pertama sejak Jose Mourinho (Portugal) memenangi Serie A musim 2009–2010.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!