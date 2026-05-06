Rizka Perdana Putra
Rabu, 6 Mei 2026 | 18.02 WIB

Capaian Gemilang Cristian Chivu! Sandingkan Gelar Juara sebagai Pemain dan Allenatore Inter Milan

Cristian Chivu menghadiri konferensi pers. (Dok Inter Milan)

JawaPos.com – Cristian Chivu mengantarkan Inter Milan scudetto (juara) Serie A musim ini. Scudetto pertama Chivu sebagai pelatih itu dipastikan setelah Inter mengalahkan Parma Calcio 2-0 di Stadio Giuseppe Meazza, Milan, (4/5).

Dengan keunggulan 12 poin (82-70) atas peringkat kedua SSC Napoli, perolehan poin Nerazzurri –sebutan Inter– tidak akan terkejar di sisa tiga giornata.

Scudetto ke-21 Inter itu menempatkan Chivu sebagai sosok yang membawa Inter juara Serie A sebagai pemain dan allenatore (pelatih). Chivu memenangi scudetto sebagai pemain Inter pada musim 2007–2008, 2008–2009, dan 2009–2010. Chivu menjadi bek tengah Nerazzurri pada periode 2007 hingga 2014.

’’Aku lebih muda saat itu. Sekarang, rambutku sudah beruban. Namun, kebahagiaannya tetap sama,” ucap Chivu seperti dilansir dari Football Italia.

”Memenanginya (scudetto) sebagai pemain dan kini pelatih sangat berarti bagiku. Aku pun ingin terus mencatatkan diri dalam sejarah klub,’’ imbuh Chivu yang punya kesempatan memenangi Coppa Italia saat menghadapi SS Lazio dalam final di Stadio Olimpico, Roma, pada 13 Mei nanti.

Chivu juga menorehkan rekor sebagai pelatih asing yang menjuarai Serie A. Pria berusia 45 tahun asal Rumania itu jadi yang pertama sejak Jose Mourinho (Portugal) memenangi Serie A musim 2009–2010. 

