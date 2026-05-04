Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Senin, 4 Mei 2026 | 16.47 WIB

Inter Milan Resmi Scudetto, Ini Daftar Peraih Gelar Juara Serie A Terbanyak

Inter Milan resmi meraih Scudetto 2025/2026, simak daftar peraih gelar juara Serie A terbanyak. (X/@Inter)

JawaPos.com - Inter Milan resmi meraih Scudetto 2025/2026 setelah pada pekan ke-35 Serie A menang atas Parma 2-0. Gelar ini menjadi yang ke-21 bagi Nerazzurri sekaligus yang terbanyak di Liga Italia.

Bermain di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion Giuseppe Meazza, Inter Milan tampil tanpa beban berat setelah para rival dalam persaingan juara gagal meraih kemenangan pada laga yang dimainkan lebih awal. Napoli bermain imbang dengan Como, dan AC Milan takluk dari Sassuolo.

Namun, kebuntuan Nerazzurri baru pecah saat masa perpanjangan waktu babak pertama setelah Marcus Thuram mencetak gol ke gawang Zion Suzuki melalui sepakan kaki kanan keras.

Sama seperti di paruh pertama, anak asuh Cristian Chivu baru menjebol gawang Parma jelang menit akhir. Henrikh Mkhitaryan mencetak gol kedua Inter pada menit ke-80 sekaligus mempertegas kemenangan sang tuan rumah.

Dengan Liga Italia yang hanya menyisakan tiga laga terakhir, keunggulan 12 poin Inter Milan atas Napoli di peringkat kedua mustahil untuk disamakan.

Gelar musim ini menjadi yang ketiga bagi Inter dalam enam musim terakhir, setelah sebelumnya diraih pada 2020/2021 dan 2023/2024. Kesuksesan ini sekaligus membuat mereka menjauh dari kejaran AC Milan dalam koleksi gelar Serie A dengan keunggulan dua piala.

Daftar Peraih Gelar Juara Serie A Terbanyak

36 Gelar Juara - Juventus

21 Gelar Juara - Inter Milan

19 Gelar Juara - AC Milan

9 Gelar Juara - Genoa

7 Gelar Juara - Pro Vercelli

7 Gelar Juara - Bologna

