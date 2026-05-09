Chelsea Tahan Imbang Liverpool 1-1 di Anfield

Enzo Fernandez. (Dok Chelsea FC)
JawaPos.com - Liverpool harus puas dengan satu poin setelah bermain imbang 1-1 menghadapi Chelsea di Stadion Anfield, Liverpool, Sabtu, dikutip dari ANTARA.
Liverpool unggul lebih dahulu melalui gol Ryan Gravenberch, tapi Chelsea menyamakan kedudukan melalui Enzo Fernandez, demikian catatan Premier League.
Hasil imbang membuat kedua tim tidak beranjak dari posisi semula pada klasemen Liga Inggris di peringkat empat dan sembilan.
Liverpool menempati peringkat empat dengan 59 poin dari 36 laga, dan sudah mengantongi tiket Liga Champions musim depan.
Chelsea tertahan di peringkat sembilan dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak dua poin dari posisi terbawah zona kompetisi Eropa.
Liverpool unggul cepat pada menit keenam setelah umpan Rio Ngumoha dikonversi menjadi gol oleh Ryan Gravenberch.
Liverpool berpeluang menggandakan keunggulan lewat upaya Virgil van Dijk.
Chelsea berbalik memberikan ancaman melalui upaya Marc Cucurella yang dipatahkan kiper Liverpool Giorgi Mamardashvili.
Chelsea menyamakan kedudukan pada menit ke-35 setelah tendangan bebas Enzo Fernandez berbuah gol sehingga skor berubah menjadi 1-1.
