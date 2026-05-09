Jadwal Liga Inggris Pekan Ini: Duel Liverpool vs Chelsea dan Penentuan Nasib Manchester City

JawaPos.com–Persaingan papan atas Premier League musim 2025/2026 semakin panas memasuki pekan ke-36. Sejumlah pertandingan besar akan tersaji mulai 9 hingga 12 Mei 2026 dan bisa disaksikan melalui siaran langsung SCTV serta layanan live streaming Vidio.

Pekan ini menjadi salah satu fase paling menentukan dalam perebutan gelar juara Liga Inggris. Arsenal masih berada di posisi terdepan, namun Manchester City terus memberikan tekanan meski baru saja kehilangan poin penting pada laga sebelumnya.

Salah satu pertandingan yang paling menyita perhatian adalah duel Manchester City kontra Brentford di Etihad Stadium, Sabtu (9/5) malam WIB. Laga tersebut dijadwalkan tayang langsung di SCTV mulai pukul 23.30 WIB.

Manchester City datang dengan beban cukup besar setelah hanya bermain imbang 3-3 melawan Everton pada pertandingan terakhir. Hasil itu membuat tim asuhan Pep Guardiola kehilangan momentum dalam persaingan juara.

Kini City wajib meraih kemenangan atas Brentford jika ingin menjaga peluang menyalip Arsenal di klasemen sementara. Tambahan tiga poin akan membuat selisih angka kembali menipis dan membuka peluang hingga pekan-pekan terakhir.

Namun situasinya tidak sepenuhnya berada di tangan City. Arsenal tetap memiliki keuntungan karena mampu menentukan nasib sendiri. Jika The Gunners mampu menyapu bersih laga tersisa, trofi Premier League hampir dipastikan menjadi milik mereka.

Di sisi lain, Brentford juga datang dengan motivasi tinggi. Klub yang musim ini tampil cukup konsisten masih memburu tiket kompetisi Eropa dan sedang berusaha mengamankan posisi tujuh besar klasemen.

Selain laga Manchester City, duel Liverpool melawan Chelsea juga diprediksi berlangsung sengit. Pertandingan yang dimainkan di Anfield pada Sabtu malam WIB menjadi ajang penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi akhir musim.