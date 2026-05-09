The Blues Datang dalam Situasi Krisis! Liverpool Diyakini Bakal Tekuk Chelsea di Anfield

JawaPos.com - Liverpool akan menghadapi Chelsea pada pekan ke-36 Premier League 2025/2026 di Stadion Anfield, Sabtu (9/5/2026) malam WIB.

Duel ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif di penghujung musim.

Meski sama-sama menjalani musim yang tidak sepenuhnya stabil, Liverpool datang dengan kondisi yang jauh lebih meyakinkan dibanding Chelsea.

The Reds masih menjaga asa untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan, sementara Chelsea justru sedang terjebak dalam periode sulit akibat hasil buruk yang terus berlanjut.

Liverpool juga punya keuntungan bermain di depan pendukung sendiri. Atmosfer Anfield diperkirakan kembali menjadi senjata penting bagi pasukan Arne Slot untuk menekan lawan sejak awal pertandingan.

Dukungan suporter bisa memberi suntikan motivasi tambahan bagi Mohamed Salah dan rekan-rekannya untuk segera bangkit setelah kekalahan dramatis dari Manchester United pada laga sebelumnya.

Kekalahan 2-3 di Old Trafford memang menyakitkan bagi Liverpool. Namun hasil tersebut justru dinilai dapat memicu reaksi positif dari tim.

Sebelum tumbang dari Manchester United, Liverpool sempat mencatat tiga kemenangan beruntun di Premier League dan mulai menemukan ritme permainan terbaik mereka.