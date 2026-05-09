The Blues Datang dalam Situasi Krisis! Liverpool Diyakini Bakal Tekuk Chelsea di Anfield

Skuad Liverpool musim 2025/2026 (instagram.com/@LiverpoolFC)
JawaPos.com - Liverpool akan menghadapi Chelsea pada pekan ke-36 Premier League 2025/2026 di Stadion Anfield, Sabtu (9/5/2026) malam WIB.
Duel ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif di penghujung musim.
Meski sama-sama menjalani musim yang tidak sepenuhnya stabil, Liverpool datang dengan kondisi yang jauh lebih meyakinkan dibanding Chelsea.
The Reds masih menjaga asa untuk mengamankan tiket Liga Champions musim depan, sementara Chelsea justru sedang terjebak dalam periode sulit akibat hasil buruk yang terus berlanjut.
Baca Juga:Jadwal Liga Inggris Pekan Ini: Duel Liverpool vs Chelsea dan Penentuan Nasib Manchester City
Liverpool juga punya keuntungan bermain di depan pendukung sendiri. Atmosfer Anfield diperkirakan kembali menjadi senjata penting bagi pasukan Arne Slot untuk menekan lawan sejak awal pertandingan.
Dukungan suporter bisa memberi suntikan motivasi tambahan bagi Mohamed Salah dan rekan-rekannya untuk segera bangkit setelah kekalahan dramatis dari Manchester United pada laga sebelumnya.
Kekalahan 2-3 di Old Trafford memang menyakitkan bagi Liverpool. Namun hasil tersebut justru dinilai dapat memicu reaksi positif dari tim.
Sebelum tumbang dari Manchester United, Liverpool sempat mencatat tiga kemenangan beruntun di Premier League dan mulai menemukan ritme permainan terbaik mereka.
Di sisi lain, Chelsea justru datang ke Anfield dengan kondisi yang kurang ideal. Klub asal London Barat itu sedang mengalami krisis performa setelah menelan enam kekalahan beruntun di Premier League.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau