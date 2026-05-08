Jadwal dan Prediksi Liga Inggris 9-10 Mei 2026: Liverpool Hadapi Chelsea, Manchester United Tantang Sunderland!

JawaPos.com - Jadwal Liga Inggris Sabtu (9/5) hingga Minggu (1/5) akan menyajikan pertandingan besar dan menarik seperti Liverpool yang akan menjamu Chelsea, hingga Manchester United ditantang Sunderland.

Liverpool yang baru saja menelan kekalahan dalam Northwest Derby kontra Manchester United bersiap untuk lakoni laga besar lain menghadapi Chelsea di Anfield, Sabtu malam. The Reds membutuhkan tiga poin untuk terus memantapkan posisi di zona Liga Champions musim depan.

Virgil van Dijk dan rekan saat ini berada di posisi empat klasemen dengan 58 poin, jumlah yang sama dengan Aston Villa di posisi kelima. Sedangkan dengan Chelsea berjarak cukup jauh yakni 10 poin.

Sisi The Blues, kekalahan demi kekalahan harus segera diakhiri. Menghadapi Liverpool, target poin bukan hal mustahil mengingat mereka pernah menjadi 'donatur' poin bagi Igor Tudor saat masih menukangi Tottenham.

Pada pertemuan pertama di Premier League musim ini, Cole Palmer dan rekan berhasil menang 2-1, dengan gol kemenangan dicetak Estevao pada menit akhir laga.

Sementara itu Man United yang baru saja pastikan diri akan berlaga di Liga Champions musim depan, akan bertamu ke Sunderland. Setan Merah tentu akan bermain lebih lepas di sisa laga mengingat target sudah tercapai. Sedangkan Sunderland mengincar tiga poin untuk menjaga asa lolos ke kompetisi Eropa musim depan.

Jadwal Liga Inggris Sabtu, 9 Mei 2026

18.30 WIB: Liverpool vs Chelsea