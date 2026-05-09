Real Madrid Selidiki Dalang Kebocoran Pertengkaran Valverde vs Tchouameni

JawaPos.com - Situasi di Real Madrid tampaknya belum juga mereda. Di saat para Madridista berharap musim yang penuh tekanan ini segera berakhir, justru hampir setiap hari muncul rumor baru, kontroversi baru, dan drama baru dari dalam klub.

Setelah kabar pertengkaran antara Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni menyebar luas di media Spanyol maupun Prancis, kini perhatian klub mulai bergeser ke pertanyaan yang lebih besar: siapa yang membocorkan semuanya?

Melansir The Real Champs, disebutkan bahwa suasana di ruang ganti Real Madrid kini dipenuhi rasa curiga. Klub diyakini percaya bahwa ada setidaknya satu “mata-mata” internal yang secara rutin memberikan informasi kepada media.

Bahkan, ada dugaan bahwa kebocoran tersebut bukan sekadar insiden biasa. Beberapa pihak di klub disebut mencurigai adanya agenda tertentu di balik penyebaran cerita-cerita negatif itu.

Mbappe dan Perez Ikut Terseret Salah satu kekhawatiran terbesar di internal klub adalah adanya upaya untuk membuat Kylian Mbappe dan presiden klub Florentino Perez terlihat buruk di mata publik.

Sejak kedatangan Mbappe, tekanan di Real Madrid memang semakin besar. Ekspektasi tinggi, hasil yang tidak selalu memuaskan, hingga isu ego antarpemain membuat ruang ganti terasa jauh dari kata stabil.

Tidak sedikit pihak yang menilai performa Mbappe sendiri belum benar-benar memenuhi harapan. Penyerang Prancis itu kerap dikritik karena kontribusi defensifnya yang minim dan dianggap belum sepenuhnya menyatu dengan dinamika tim.

Namun, di sisi lain, muncul dugaan bahwa ada orang-orang di dalam klub yang sengaja memperkeruh situasi dengan membocorkan informasi ke media demi kepentingan tertentu.

Ruang Ganti Real Madrid Disebut Penuh Agenda Terselubung Ironisnya, kabar soal adanya “mata-mata” ini sendiri juga kemungkinan berasal dari kebocoran internal. Dan, itulah yang membuat situasi Real Madrid sekarang terasa seperti lingkaran drama tanpa akhir.

Sulit mengetahui siapa yang benar-benar berada di balik semua cerita yang muncul. Bisa saja seorang pemain, staf pelatih, petinggi klub, atau bahkan sosok dengan akses tinggi di internal manajemen.