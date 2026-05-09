Para Pemain Real Madrid Sebut Valverde yang Memulai Perkelahian

JawaPos.com–Fede Valverde dan Aurelien Tchouameni terlibat pertengkaran dalam sesi latihan Real Madrid pada Kamis (7/5). klub langsung bergerak cepat dengan membuka penyelidikan disipliner terhadap kedua pemain tersebut.

Tchouameni tetap hadir seperti biasa pada latihan Jumat (8/5). Sementara itu, Valverde dipastikan harus menepi selama dua pekan akibat cedera kepala yang dialaminya dalam insiden tersebut.

Menariknya, gelandang asal Uruguay itu sempat menyatakan bahwa dirinya tidak dipukul dan tidak ada kontak fisik serius yang terjadi. Namun, pernyataan tersebut justru bertolak belakang dengan berbagai laporan yang beredar di Spanyol.

Ruang Ganti Real Madrid Mulai Kehilangan Simpati Di balik insiden ini, Valverde ternyata disebut menerima dampak yang lebih besar dibanding Tchouameni. Bukan cuma soal cedera, tetapi juga soal citra dan hubungan dengan rekan-rekan setimnya.

Melansir Football Espana, banyak pemain Real Madrid merasa Valverde sudah melewati batas. Dia disebut terus menuduh Tchouameni sebagai sosok yang membocorkan informasi ruang ganti kepada media.

Meski para pemain tidak sepenuhnya membela Tchouameni, rasa kecewa terhadap Valverde dikabarkan jauh lebih besar. Bahkan ada sumber internal yang menilai sikap sang gelandang tidak pantas untuk seorang kapten.

Komentar tersebut tentu cukup tajam, apalagi Valverde selama ini dikenal sebagai salah satu pemain paling disegani di skuad Madrid. Sosok pekerja keras, tenang, dan loyal yang jarang terseret kontroversi.

Namun musim ini tampaknya berbeda. Beberapa laporan menyebut perilaku Valverde memang mulai menjadi perhatian sejak awal musim. Ketegangan itu perlahan menumpuk hingga akhirnya meledak di tempat latihan.