Cedera Parah, Bintang Real Madrid Ferland Mendy Pertimbangkan Pensiun Dini

JawaPos.com - Krisis di Real Madrid tampaknya belum menemukan titik akhir. Setelah musim yang penuh konflik internal, hasil buruk di lapangan, dan drama ruang ganti yang terus memanas, kini Los Blancos kembali mendapat kabar yang membuat situasi semakin suram.
Melansir Sport Bible, bek kiri andalan mereka, Ferland Mendy, dikabarkan mengalami cedera sangat serius yang bahkan membuatnya mulai mempertimbangkan pensiun dini.
Musim ini memang berjalan buruk bagi Madrid. Mereka tersingkir dari Liga Champions, tertinggal jauh dari Barcelona di La Liga, dan berpotensi menutup musim tanpa trofi untuk tahun kedua beruntun.
Di saat kondisi tim sudah kacau akibat konflik antar pemain dan hubungan yang memburuk dengan pelatih Alvaro Arbeloa, kabar soal Mendy menjadi pukulan tambahan yang sangat berat.
Masalah bermula ketika Mendy ditarik keluar hanya 14 menit setelah pertandingan melawan Espanyol akhir pekan lalu.
Awalnya, Real Madrid mengumumkan bahwa pemain asal Prancis itu mengalami cedera tendon rektus femoris di kaki kanannya. Cedera tersebut sempat diperkirakan membuatnya absen sekitar lima bulan pasca operasi. Namun laporan terbaru menyebut kondisinya ternyata jauh lebih serius.
Jurnalis Spanyol Miguel Angel Diaz dari COPE mengabarkan bahwa Mendy mengalami robekan tendon disertai pemisahan tulang, cedera yang sangat kompleks dan membutuhkan proses rehabilitasi panjang. Bahkan, ada kemungkinan sang bek harus menepi setidaknya selama satu tahun penuh.
Situasi ini disebut membuat Mendy mulai mempertimbangkan kemungkinan paling buruk: pensiun lebih cepat dari dunia sepak bola jika pemulihannya tidak berjalan sesuai harapan.
Laporan tersebut tentu mengejutkan, mengingat pemain berusia 30 tahun itu sebenarnya baru memperpanjang kontraknya bersama Real Madrid hingga 2028 pada musim panas 2024.
Namun, riwayat cedera panjang yang terus menghantuinya tampaknya mulai memberi dampak besar, bukan hanya secara fisik tetapi juga mental.
Cedera kali ini menjadi cedera ke-16 yang dialami Mendy sejak bergabung dari Lyon pada 2019. Dalam beberapa musim terakhir, tubuhnya memang terus bermasalah. Ia lebih sering berkutat dengan proses pemulihan dibanding tampil reguler di lapangan.
