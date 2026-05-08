Valverde Dilarikan ke Rumah Sakit usai Bentrok dengan Tchouameni di Latihan Real Madrid

Federico Valverde dikabarkan harus dilarikan ke rumah sakit setelah terlibat perkelahian dengan Aurelien Tchouameni di sesi latihan Real Madrid jelang El Clasico kontra Barcelona. (ig @ustaxali)
JawaPos.com–Situasi di ruang ganti Real Madrid semakin panas jelang El Clasico melawan Barcelona. Federico Valverde dikabarkan sampai harus dilarikan ke rumah sakit setelah terlibat bentrokan dengan rekan setimnya Aurelien Tchouameni, saat sesi latihan.
Tim asuhan Alvaro Arbeloa memang sedang berada dalam tekanan besar. Real Madrid tertinggal 11 poin dari Barcelona di puncak klasemen La Liga dan berisiko mengakhiri musim tanpa trofi besar lagi.
Melansir Football365, laporan terbaru menyebut suasana internal Los Blancos makin tidak kondusif dalam beberapa pekan terakhir. Ketegangan disebut terus meningkat di Valdebebas, dengan sejumlah konflik terjadi baik antara pemain maupun staf pelatih.
Sebelumnya, Antonio Rudiger dilaporkan sempat terlibat perdebatan sengit dengan pemain lain di ruang ganti. Kylian Mbappe juga disebut berselisih dengan salah satu staf pelatih saat sesi latihan setelah keputusan offside yang memicu emosinya.
Kini konflik terbaru melibatkan Valverde dan Tchouameni. Menurut laporan dari Spanyol, pertengkaran keduanya menjadi salah satu insiden paling serius yang pernah terjadi di pusat latihan Real Madrid.
Editor Football Espana Ruairidh Barlow menyebut, bentrokan itu merupakan cermin dari kondisi ruang ganti yang sedang kacau.
”Ketegangan antara Valverde dan Tchouameni bukan sesuatu yang pernah kita dengar sebelum minggu ini, tetapi ini merupakan gejala dari suasana ruang ganti yang sangat panas saat ini,” kata Barlow.
Menurut laporan tersebut, masalah bermula setelah keduanya sempat bertengkar pada sesi latihan pada Rabu. Valverde kemudian disebut menolak berjabat tangan dengan Tchouameni keesokan harinya. Situasi makin memanas saat latihan berlangsung dengan tekel-tekel keras yang akhirnya berujung perkelahian.
”Dalam insiden spesifik itu, setelah perkelahian pada hari Rabu, Valverde dilaporkan menolak untuk berjabat tangan dengan Tchouameni, yang menyebabkan sesi latihan lain dengan tekel-tekel intensif, dan berujung pada perkelahian tersebut,” terang Barlow.
