Real Madrid Siapkan Sanksi untuk Valverde dan Tchouameni Usai Bentrok di Latihan

JawaPos.com - Real Madrid akhirnya buka suara terkait insiden panas yang melibatkan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni di pusat latihan klub.

Los Blancos memastikan akan memberikan hukuman kepada kedua pemain setelah bentrokan yang terjadi pada Kamis membuat Valverde harus menjalani perawatan medis.

Melansir Fox Sports, dalam pernyataan resminya, klub mengonfirmasi bahwa proses disipliner telah dimulai.

“Menyusul insiden yang terjadi pagi ini selama sesi latihan tim utama, (klub) telah memutuskan untuk membuka proses disipliner terhadap pemain kami Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni,” tulis Real Madrid.

Baca Juga:6 Pemain Real Madrid Dikabarkan Tak Akur dengan Arbeloa Jelang El Clasico

Menurut laporan media Spanyol, Valverde langsung dibawa ke rumah sakit dekat kompleks latihan Valdebebas oleh pelatih Alvaro Arbeloa. Gelandang asal Uruguay itu disebut membutuhkan jahitan untuk mengobati luka di bagian wajahnya.

Pihak klub kemudian menjelaskan bahwa Valverde mengalami cedera kepala ringan, tetapi berada dalam “kondisi baik”. Meski begitu, ia diperkirakan harus beristirahat hingga dua pekan.

Kondisi tersebut membuat pemain berusia 27 tahun itu dipastikan absen dalam laga El Clasico kontra Barcelona akhir pekan ini. Padahal pertandingan tersebut bisa menjadi penentu gelar La Liga musim ini.

Baca Juga:Federico Valverde Akhirnya Buka Suara soal Insiden dengan Tchouameni di Latihan Real Madrid

Barcelona saat ini unggul 11 poin di puncak klasemen dan hanya membutuhkan hasil positif untuk semakin dekat mengunci gelar juara di bawah asuhan Hansi Flick.

Di tengah ramainya pemberitaan, Valverde mencoba meredam situasi. Ia membantah adanya aksi saling pukul dengan Tchouameni dan menyebut insiden itu terjadi karena emosi yang memuncak saat latihan.

“Tekanan kompetisi dan frustrasi menyebabkan situasi memburuk,” tulis Valverde di media sosial.

“Saya tidak sengaja memukul meja saat bertengkar, menyebabkan luka kecil di dahi saya yang mengharuskan saya mengunjungi rumah sakit seperti biasa.”