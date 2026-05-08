Jadwal Liga Spanyol: Peluang Barcelona Segel Gelar Juara di Depan Muka Real Madrid

JawaPos.com - Barcelona berpeluang mengunci gelar juara Liga Spanyol (La Liga) 2025/2026 pada laga "El Clasico" kontra Real Madrid pada pekan ke-35 di Stadion Camp Nou, Senin (11/5) dini hari WIB.

Dikutip dari laman La Liga, Jumat ,Barcelona saat ini berada di puncak klasemen dengan 88 poin dari 34 pertandingan, sementara Real Madrid tertinggal 11 poin dari sang rival (77 poin, 34 laga).

Artinya, apabila laga tersebut dimenangkan Barcelona atau berakhir imbang, maka poin skuad berjuluk Blaugrana itu tidak akan bisa terkejar hingga akhir musim yang hanya menyisakan tiga pertandingan.

Pada pertandingan lain, Villarreal yang menghuni peringkat ketiga dengan 68 poin akan bertandang ke markas Real Mallorca yang berada di peringkat ke-15 dengan 38 poin.

Sementara itu, Atletico Madrid yang mengamankan peringkat keempat dengan membukukan 63 poin akan menjamu Celta Vigo yang berada di posisi keenam dengan 47 poin.

Posisi Atletico di empat besar masih cukup aman karena berjarak 10 poin dari Real Betis di peringkat kelima. Betis sendiri akan bertandang ke markas Real Sociedad yang menghuni peringkat kesembilan dengan 43 poin.

Laga-laga krusial juga akan dijalani sejumlah tim papan bawah yang sedang berjuang keluar dari zona degradasi.

Sevilla yang berada di peringkat ke-17 akan menjamu Espanyol yang berada di peringkat ke-13 dengan 39 poin.