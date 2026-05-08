Federico Valverde Akhirnya Buka Suara soal Insiden dengan Tchouameni di Latihan Real Madrid

JawaPos.com - Federico Valverde akhirnya memecah keheningan setelah kabar pertengkarannya dengan Aurelien Tchouameni mengguncang Real Madrid dalam beberapa hari terakhir. Gelandang asal Uruguay itu merilis pernyataan panjang yang berisi klarifikasi sekaligus curahan frustrasinya terhadap situasi internal klub.
Valverde sebelumnya dilaporkan harus dilarikan ke rumah sakit setelah terlibat bentrokan dengan Tchouameni di pusat latihan Valdebebas. Namun ia membantah keras kabar yang menyebut dirinya dipukul oleh rekan setimnya tersebut hingga pingsan.
Melansir Give Me Sport, melalui akun media sosialnya, menurut Valverde, luka di kepalanya terjadi secara tidak sengaja saat situasi memanas.
Baca Juga:Ricuh Jelang El Clasico! Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni Baku Hantam di Ruang Ganti Real Madrid
Di sisi lain, Real Madrid sudah mengonfirmasi bahwa mereka membuka proses disipliner terhadap kedua pemain. Klub juga menyatakan bahwa Valverde mengalami cedera kepala yang membuatnya harus absen dalam laga El Clasico akhir pekan ini.
Dalam pernyataannya, Valverde terlihat sangat emosional. Ia mengakui bahwa tekanan dan kekecewaan sepanjang musim membuat suasana ruang ganti menjadi sangat tegang.
“Di ruang ganti yang normal, hal-hal seperti ini bisa terjadi dan biasanya diselesaikan secara internal tanpa menjadi pengetahuan publik. Jelas, seseorang di sini menyebarkan rumor, dan dengan musim tanpa gelar, di mana Real Madrid selalu berada di bawah pengawasan, semuanya menjadi dibesar-besarkan.
Baca Juga:Internal Real Madrid Makin Suram, Valverde dan Tchouameni Nyaris Adu Jotos di Sesi Latihan!
Pernyataan itu langsung menarik perhatian karena jarang ada pemain yang berbicara begitu terbuka tak lama setelah insiden internal besar terjadi. Valverde juga mengakui dirinya ikut memperburuk situasi dan meminta maaf atas kegaduhan yang muncul.
Ia turut menyinggung betapa berat tekanan yang dirasakan skuad Madrid di tengah musim yang jauh dari harapan. Absennya dirinya dalam El Clasico pun disebut menjadi pukulan tersendiri.
Valverde mengaku merasa “sedih dan terpukul” karena harus melewatkan pertandingan melawan Barcelona, laga yang berpotensi menentukan gelar La Liga musim ini.
Baca Juga:PSG Samai Capaian Real Madrid dan Manchester United di Liga Champions, Luis Enrique Singgung Kedewasaan
Kondisi internal Los Blancos sendiri memang sedang jauh dari ideal. Dalam beberapa pekan terakhir, berbagai laporan mengenai konflik di ruang ganti terus bermunculan.
Antonio Rudiger disebut sempat terlibat insiden terpisah di tempat latihan, sementara Kylian Mbappe juga dikabarkan berselisih dengan salah satu staf klub.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1