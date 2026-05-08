6 Pemain Real Madrid Dikabarkan Tak Akur dengan Arbeloa Jelang El Clasico

JawaPos.com - Kondisi internal Real Madrid dilaporkan semakin tidak kondusif menjelang El Clasico melawan Barcelona.
Di tengah tekanan besar akibat performa tim yang mengecewakan, kini muncul kabar bahwa enam pemain Los Blancos sudah tidak memiliki hubungan baik dengan pelatih Alvaro Arbeloa.
Melansir MARCA, disebutkan bahwa suasana ruang ganti Madrid mulai pecah menjadi beberapa kelompok kecil yang saling menjauh. Komunikasi antar pemain disebut tidak lagi berjalan normal, sementara hubungan antara sebagian pemain dengan staf pelatih semakin memburuk.
Situasi tersebut dianggap sebagai dampak dari musim yang jauh di bawah ekspektasi. Real Madrid kini berada di ambang mengakhiri musim tanpa trofi besar, sesuatu yang tentu sulit diterima oleh klub sebesar Los Blancos.
Tekanan juga terus meningkat setelah hasil-hasil kurang memuaskan dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut laporan tersebut, kelelahan emosional mulai terasa di seluruh skuad. Atmosfer di pusat latihan Valdebebas disebut semakin berat setiap harinya karena rasa frustrasi yang terus menumpuk menjelang akhir musim.
Kondisi itu semakin diperparah oleh berbagai insiden internal yang belakangan mulai terungkap ke publik.
Beberapa hari terakhir, Real Madrid ramai diberitakan mengalami konflik di ruang ganti. Sebelumnya muncul laporan tentang pertikaian di tempat latihan yang melibatkan Antonio Rudiger dan Alvaro Carreras.
Meski pihak klub disebut mencoba meredam isu tersebut, berbagai laporan dari media Spanyol menyebut kondisi internal Madrid sebenarnya masih jauh dari kata stabil.
El Clasico akhir pekan ini pun berpotensi menjadi titik paling menentukan. Barcelona hanya membutuhkan satu poin untuk hampir memastikan gelar La Liga musim ini.
Jika itu terjadi, dominasi Barcelona di kompetisi domestik akan kembali berlanjut untuk musim kedua secara beruntun. Di sisi lain, tekanan terhadap Arbeloa dan ruang ganti Real Madrid dipastikan bakal semakin besar.
