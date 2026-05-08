Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 8 Mei 2026 | 14.27 WIB

Ricuh Jelang El Clasico! Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni Baku Hantam di Ruang Ganti Real Madrid

Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni dikabarkan terlibat bentrokan fisik di tempat latihan Real Madrid jelang El Clasico. (Instagram/@fedevalverde)

JawaPos.com — Panasnya suasana di Real Madrid memuncak jelang El Clasico setelah Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni terlibat bentrokan fisik di tempat latihan klub pada Kamis (7/8) waktu setempat. Insiden itu membuat Valverde harus menjalani pemeriksaan rumah sakit akibat cedera kepala hanya tiga hari sebelum duel krusial melawan FC Barcelona.

Ketegangan dua pemain inti tersebut disebut bermula sejak sesi latihan Rabu lalu. Perselisihan yang awalnya hanya adu mulut kemudian berkembang menjadi konfrontasi serius di ruang ganti pusat latihan Madrid.

Bagaimana Bentrokan Federico Valverde dan Tchouameni Terjadi?

Sumber internal yang mengetahui kejadian itu menyebut konflik dipicu oleh tekel keras Valverde kepada Tchouameni saat sesi latihan Kamis (7/5/2026).

Situasi makin memanas setelah latihan usai ketika kedua pemain kembali bertemu di ruang ganti.

Tchouameni disebut mendatangi Valverde untuk mempertanyakan insiden tekel tersebut. Adu argumen tak terhindarkan hingga akhirnya berubah menjadi perkelahian fisik di depan sejumlah anggota skuad lainnya.

Dalam bentrokan itu, Valverde dilaporkan terjatuh dan kepalanya membentur meja di ruang ganti. Gelandang asal Uruguay berusia 27 tahun itu kemudian langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Pihak Real Madrid mengonfirmasi adanya konfrontasi kedua pemain pada Kamis. Klub juga membenarkan Valverde sempat mendapatkan penanganan medis setelah insiden tersebut.

Meski demikian, kondisi Valverde dikabarkan tidak serius dan ia telah kembali ke rumah beberapa jam setelah pemeriksaan selesai.

