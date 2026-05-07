Ardha Ihsan Asy'Ari
Jumat, 8 Mei 2026 | 05.18 WIB

Internal Real Madrid Makin Suram, Valverde dan Tchouameni Nyaris Adu Jotos di Sesi Latihan!

JawaPos.com - Keterpurukan Real Madrid di semua kompetisi musim ini nampaknya tercermin dari kondisi internal Los Blancos. Terkini, Fede Valverde dan Aurelien Tchouameni terlibat perkelahian.

Tak hanya itu, kedua pemain inti tersebut nyaris baku hantam dalam sebuah sesi latihan tim di Valdebebas, Madrid untuk persiapan menghadapi Barcelona dalam pertandingan bertajuk El Clasico.

Pemicunya diduga karena pelanggaran keras selama sesi latihan. Insiden yang menegangkan itu awalnya terjadi saat lemparan dalam, kemudian terjadi pelanggaran keras yang menyebabkan Valverde dan Tchouameni bersitegang. Hal ini tentu dikhawatirkan mengganggu persiapan tim.

“Valverde dan Tchouameni hampir saling melayangkan pukulan setelah pertikaian yang mencerminkan kerusakan internal yang dialami ruang ganti tim saat ini,” tulis Marca, Kamis (7/5) yang dikutip oleh Antara.

Kondisi internal Madrid yang carut marut ini sebenarnya kerap tercium pihak eksternal sepanjang musim ini. Misalnya pada era kepelatihan Xabi Alonso, pemain bintang mereka, Vinicius Jr. dikabarkan bersitegang dengan sang pelatih.

Lalu, baru-baru ini pertengkaran fisik juga terjadi ketika bek andalan Los Blancos, Antonio Rudiger sempat memukul Alvaro Carreras karena perbedaan pandangan di sesi latihan.

Ruang Ganti Kacau

Pergantian pelatih dari Xabi ke Alvaro Arbeloa juga tidak terlalu membuat kondisi ruang ganti pemain kondusif. Arbeloa bahkan ditentang oleh beberapa pemain senior karena lebih sering memberi menit bermain untuk pemain akademi. 

Salah satu pemain senior, Dani Cebalos bahkan terang-terangan tidak mau lagi dimainkan hingga akhir musim.

Belum lagi sorotan terhadap Kylian Mbappe yang malah berlibur disaat absen karena cedera. Padahal, timnya sedang kesulitan mendulang poin untuk mengejar Barcelona di puncak klasemen.

