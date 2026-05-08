M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 8 Mei 2026 | 17.54 WIB

Florentino Perez Turun Tangan Usai Valverde dan Tchouameni Bentrok di Ruang Ganti

Florentino Perez dikabarkan turun langsung menemui Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni setelah keduanya terlibat pertengkaran fisik di ruang ganti Real Madrid jelang El Clasico kontra Barcelona. (Instagram/@cdeportivaes)

JawaPos.com - Situasi di internal Real Madrid memanas jelang El Clasico. Presiden klub, Florentino Perez, sampai harus turun tangan langsung untuk meredam konflik antara Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni yang disebut terlibat pertengkaran fisik di Valdebebas.

Insiden tersebut kabarnya menjadi bentrokan kedua antara dua gelandang andalan Los Blancos dalam beberapa hari terakhir. Kondisi itu membuat suasana ruang ganti semakin tidak kondusif di momen krusial musim ini. Perez pun bergerak cepat. 

Melansir akun X Fabrizio Romano, dilaporkan mengadakan pembicaraan pribadi dengan Valverde dan Tchouameni setelah serangkaian "pertengkaran" yang mengguncang klub.

Awalnya, ketegangan di antara keduanya muncul saat sesi latihan pada Rabu lalu. Namun situasi berubah jauh lebih serius ketika konflik kembali pecah di ruang ganti. Bentrokan itu bahkan disebut membuat Valverde mengalami cedera di bagian wajah hingga harus mendapatkan perawatan medis.

Melihat eskalasi masalah yang semakin liar, Perez dikabarkan menegaskan bahwa tindakan disipliner bakal diberikan kepada kedua pemain tersebut. Manajemen Real Madrid disebut tidak ingin insiden seperti ini dianggap sepele, apalagi terjadi di tengah periode penting musim kompetisi.

Departemen disiplin klub juga sudah mulai menyiapkan sanksi untuk Valverde dan Tchouameni. Hukuman yang dipertimbangkan mulai dari denda finansial hingga potensi skorsing.

Langkah tegas itu dinilai sebagai pesan kuat dari petinggi klub bahwa tidak ada pemain yang lebih besar daripada institusi Real Madrid, terlepas dari status mereka sebagai pemain inti.

Masalah ini datang di waktu yang sangat buruk bagi skuad asuhan Alvaro Arbeloa. Di tengah isu renggangnya komunikasi antara staf pelatih dan pemain senior, konflik internal antar pemain justru semakin memperkeruh keadaan.

Sebelumnya, para pemain juga dikabarkan sempat meminta agar sesi latihan hari Jumat dibatalkan demi menghindari gesekan lanjutan. Kini fokus utama klub adalah memulihkan stabilitas ruang ganti sebelum tim bertolak ke Barcelona untuk menghadapi laga El Clasico.

Editor: Edi Yulianto
