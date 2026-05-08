Rizka Perdana Putra
Jumat, 8 Mei 2026 | 17.34 WIB

Kickoff Final Liga Champions 2026 Dimajukan Tiga Jam, Laga Arsenal vs PSG Ingin Lebih Ramah Anak

Trofi Liga Champions (Bein Sports)

JawaPos.com - Biasanya, kickoff final Liga Champions dimulai pukul 21.00 waktu setempat. Untuk final Liga Champions di Puskas Arena, Budapest, pada 30 Mei nanti berbeda. Kickoff dimulai tiga jam lebih awal atau pada pukul 18.00 waktu setempat (pukul 23.00 WIB).

Dalam pernyataannya, UEFA menyebut perubahan itu bertujuan agar final Liga Champions ramah anak.

’’Akan membuat hari laga jadi pengalaman yang menyenangkan. Itu sambil menciptakan suasana ramah yang memungkinkan keluarga dan anak-anak dapat menyaksikannya,’’ tulis UEFA di laman resmi federasi.

Pertimbangan lain adalah demi meningkatkan jumlah penonton laga final di layar kaca. ’’Dapat menjangkau audiens televisi dan digital yang lebih luas di seluruh dunia,’’ harap UEFA

