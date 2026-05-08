Florentino Perez Dikabarkan Kesal dengan Arbeloa soal Pemilihan Starter Lawan Bayern Munich

JawaPos.com–Situasi internal Real Madrid kembali memunculkan cerita baru. Kali ini, ketegangan dikabarkan terjadi antara presiden klub Florentino Perez dan pelatih Alvaro Arbeloa terkait keputusan susunan pemain saat menghadapi Bayern Munich di Liga Champions.

Melansir akun X Madrid Zone, Perez disebut tidak senang dengan keputusan staf pelatih yang memilih memainkan Ferland Mendy sebagai starter pada leg kedua perempat final Liga Champions melawan Bayern. Presiden Los Blancos kabarnya ingin Alvaro Carreras mendapatkan kesempatan lebih besar, terutama setelah klub mengeluarkan dana besar untuk merekrut bek kiri muda Spanyol tersebut pada bursa transfer musim panas lalu.

Perez disebut masih memandang Carreras sebagai proyek jangka panjang penting bagi Real Madrid. Karena itu, dia berharap sang pemain mulai rutin mendapatkan menit bermain di pertandingan besar demi mempercepat perkembangan kariernya.

Namun, staf pelatih memiliki pandangan berbeda. Keputusan memainkan Mendy dilaporkan dibuat berdasarkan pertimbangan teknis dan performa. Meski sempat diganggu masalah kebugaran sepanjang musim, bek asal Prancis itu masih dianggap sebagai opsi paling aman dan paling berpengalaman untuk laga sebesar melawan Bayern Munich.

Selain itu, performa Carreras pada leg pertama juga disebut ikut memengaruhi keputusan tersebut. Bek muda itu kesulitan menghadapi agresivitas Michael Olise, sesuatu yang membuat staf pelatih memilih pendekatan lebih konservatif di leg kedua.

Di luar persoalan performa, Carreras juga mulai menjadi sorotan karena isu nonteknis. Beberapa laporan menyebut staf pelatih Real Madrid kurang puas dengan sikap dan perilaku sang pemain di lingkungan skuad utama.

Bahkan disebutkan bahwa Arbeloa beberapa kali mencoret Carreras dari starting XI karena kekhawatiran terkait mentalitasnya. Situasi itu semakin ramai diperbincangkan setelah laga melawan Espanyol.

Dalam tayangan kamera, Carreras terlihat tersenyum di bangku cadangan ketika Mendy mengalami cedera, sementara Arbeloa justru memasukkan Garcia ketimbang dirinya.