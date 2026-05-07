M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 8 Mei 2026 | 06.02 WIB

Laga PSG vs Bayern Munchen Berakhir Kontroversial, Konrad Laimer Frustrasi dengan Wasit

Konrad Laimer. (Istimewa)

JawaPos.com - Kegagalan Bayern Munich melangkah lebih jauh di Liga Champions menyisakan rasa frustrasi besar di kubu Die Roten. Salah satu pemain yang paling vokal setelah pertandingan adalah Konrad Laimer, yang mempertanyakan sejumlah keputusan wasit dalam duel melawan Paris Saint-Germain.

Pertandingan yang berakhir imbang 1-1 itu membuat Bayern tersingkir dengan agregat 6-5. Namun bagi Laimer, ada beberapa momen kontroversial yang dianggap sangat memengaruhi jalannya laga.

Melansir Bulinews, Laimer tak ragu meluapkan rasa frustrasinya terhadap keputusan wasit.

“Anda tidak merasakannya selama pertandingan berlangsung. Saya pikir saya menyentuh bola dengan perut saya, lalu Mendes dengan tangannya. Wasit meniup peluit tanda handball lima detik kemudian. Itu benar-benar aneh,” kata Laimer kepada DAZN.

Pemain asal Austria itu terlihat benar-benar tidak puas dengan keputusan wasit, terutama terkait insiden yang melibatkan Nuno Mendes. Tayangan ulang bahkan memperlihatkan bahwa keputusan handball terhadap dirinya dianggap tidak tepat.

“Segalanya bisa saja berjalan lebih baik bagi kami hari ini, termasuk pelanggaran handball lainnya. Sejak kapan wasit keempat ikut campur dalam pertandingan? Saya belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya.”

Meski kecewa, Laimer mencoba menahan emosinya dan menyadari bahwa hasil pertandingan tak lagi bisa diubah.

“Tapi itu bukan urusan saya; saya tidak bisa mengubahnya sekarang. Itu akan menjadi momen yang menentukan jika PSG kehilangan pemain secepat itu,” lanjutnya.

Di luar kontroversi wasit, Laimer tetap merasa Bayern tampil cukup baik dan bahkan mampu mendominasi permainan dalam beberapa fase penting pertandingan. Hanya saja, menurutnya, keberuntungan lebih berpihak kepada wakil Prancis tersebut.

