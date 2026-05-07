Bayern Munchen Dua Kali Dirugikan Wasit! Dua Handball PSG Tidak Diganjar Hukuman, Vincent Kompany Meradang

JawaPos.com - Paris Saint-Germain berhasil memastikan tiket ke final Liga Champions usai menyingkirkan Bayern Munchen dengan agregat 6-5. Namun kemenangan PSG di Allianz Arena tidak lepas dari kontroversi besar yang membuat kubu Bayern merasa dirugikan oleh keputusan wasit Joao Pinheiro.

Melansir CBS Sports, dua insiden handball yang terjadi secara beruntun pada babak pertama menjadi pusat perhatian sepanjang pertandingan. Para pemain Bayern berkali-kali melayangkan protes, tetapi semuanya berakhir tanpa hukuman bagi PSG.

Momen pertama terjadi pada menit ke-29 ketika bola mengenai lengan Nuno Mendes yang dalam posisi terentang. Seluruh pemain Bayern langsung meminta handball, apalagi Mendes sebelumnya sudah menerima kartu kuning pada menit kedelapan.

Jika pelanggaran diberikan, bek PSG itu hampir pasti menerima kartu kuning kedua dan diusir keluar lapangan.

Namun João Pinheiro justru mengambil keputusan berbeda. Setelah menghentikan permainan, ia menyatakan bahwa Konrad Laimer lebih dulu melakukan handball dalam proses yang sama, sehingga insiden Mendes dianggap tidak berlaku.

Keputusan tersebut langsung memancing kebingungan besar di Allianz Arena. Tayangan ulang membuat banyak pendukung Bayern merasa Mendes seharusnya dihukum.

Kontroversi Handball Joao Neves

Belum selesai kontroversi pertama, sekitar satu menit kemudian muncul situasi lain yang kembali membuat Bayern geram.