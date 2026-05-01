Vincent Kompany Tetap Angkat Topi untuk Olise Meski Bayern Tumbang dari PSG

Pelatih Bayern Munich Vincent Kompany memuji performa Michael Olise. (ig @fcbayern)
JawaPos.com–Kekalahan Bayern Munich dari Paris Saint-Germain di leg pertama semifinal Liga Champions UEFA memang menyisakan rasa pahit. Tapi di balik hasil tersebut, ada satu nama yang tetap bersinar, Michael Olise.
Pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany tanpa ragu memberikan apresiasi tinggi kepada winger asal Prancis itu. Olise tampil menonjol dengan mencetak satu gol, mencatatkan tujuh dribel sukses, dan menjadi motor serangan tim sepanjang pertandingan.
Melansir Bavarian Football Works, dalam wawancara usai laga, Kompany yang harus menyaksikan pertandingan dari tribun karena skorsing, menggambarkan betapa tingginya level permainan di fase ini.
”Itulah yang bisa dilakukan semifinal Liga Champions: para pemain top meningkatkan level permainan mereka sesuai dengan kesempatan. Mereka selalu terus berjuang,” ujar dia.
Meski begitu, Kompany tetap menjaga fokus tim. Dia menegaskan bahwa performa individu, sehebat apa pun, tidak boleh mengalihkan perhatian dari target utama Bayern musim ini.
”Apa yang dilakukan Michael sangat mengesankan, tetapi kita perlu mencapai tujuan kita, dan itu adalah untuk lolos ke final,” terang dia.
Saat ini, Bayern memang berada dalam posisi kurang menguntungkan setelah kalah tipis di Parc des Princes. Namun, peluang belum sepenuhnya tertutup. Leg kedua di Allianz Arena bakal jadi panggung penentuan, dengan dukungan penuh dari publik tuan rumah.
