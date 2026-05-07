Arsenal Wajib Waspada! Luis Enrique Beri Peringatan pada Mikel Arteta soal Kekuatan PSG

Pelatih PSG, Luis Enrique. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, mengirimkan peringatan serius kepada Mikel Arteta menjelang final Liga Champions akhir bulan ini. Setelah sukses menyingkirkan Bayern Munich, Enrique menegaskan bahwa PSG sangat percaya diri dengan gaya permainan mereka sendiri.
Juara bertahan Eropa itu memastikan tiket ke final usai menang agregat 6-5 atas Bayern Munich. Setelah pesta gol 5-4 di Paris pada leg pertama, PSG bermain lebih disiplin di Jerman dan menahan Bayern 1-1 untuk mengunci tempat di Budapest.
Ousmane Dembélé kembali menjadi sosok penting dengan gol cepat pada menit ketiga, sementara Harry Kane hanya mampu mencetak gol hiburan bagi Bayern di penghujung pertandingan.
Kini PSG berpeluang mencatat sejarah baru sebagai klub Prancis pertama yang mencapai tiga final Liga Champions. Mereka juga menjadi tim pertama sejak Liverpool pada 2018 dan 2019 yang mampu tampil di final secara beruntun.
Selain itu, PSG datang ke partai puncak dengan reputasi sebagai tim paling produktif di kompetisi musim ini setelah mencetak 44 gol. Tantangan berikutnya adalah menghadapi pertahanan Arsenal yang sejauh ini baru kebobolan enam gol dalam 14 pertandingan.
Menariknya, final nanti juga mempertemukan dua pelatih asal Spanyol yang punya hubungan panjang sejak masa muda di Barcelona: Luis Enrique dan Mikel Arteta.
Melansir Sports Mole, meski memberikan pujian kepada Arteta, Enrique tetap menegaskan bahwa PSG memiliki keyakinan penuh terhadap filosofi permainan mereka sendiri.
“Saya menghargai Mikelito Arteta. Kami pernah menjadi rekan satu tim ketika masih kecil, dia melakukan pekerjaan yang hebat di Arsenal.”
“Ini akan menjadi pertandingan yang sulit dan berat, tetapi kami percaya pada gaya permainan sepak bola kami,” kata Enrique kepada wartawan setelah laga semifinal.
