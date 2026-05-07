Thierry Henry Sebut Level PSG di Atas Arsenal, Ini Faktor yang Jadi Pembeda

Eks bintang Arsenal, Thierry Henry. (Istimewa)
JawaPos.com - Legenda Arsenal, Thierry Henry, memberikan penilaian jujur menjelang final Liga Champions antara Arsenal dan Paris Saint-Germain. Menurutnya, The Gunners saat ini masih belum berada di level sang juara bertahan.
PSG memastikan tiket ke final usai menyingkirkan Bayern Munich dengan agregat 6-5. Meski Harry Kane sempat mencetak gol penyeimbang pada leg kedua, klub asal Prancis itu tetap mampu menjaga keunggulan agregat dan melaju ke Budapest.
Di sisi lain, Arsenal akan tampil di final Liga Champions kedua dalam sejarah klub setelah terakhir kali mencapai partai puncak pada tahun 2006 saat kalah dari Barcelona.
Melansir Football365, berbicara setelah kemenangan PSG atas Bayern, Henry menegaskan Arsenal harus datang ke final dengan sikap rendah hati.
“Kami tidak dalam posisi untuk memilih dan menentukan.”
“Kami belum berada di level mereka, jadi kita harus rendah hati. Saya sangat senang kami berada di final, mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan melawan tim ini karena mereka adalah tim yang luar biasa.”
Menurut Henry, PSG saat ini memiliki hampir semua elemen yang dibutuhkan untuk menjadi tim juara. Selain kualitas individu, tim asuhan Luis Enrique dinilai punya fleksibilitas permainan yang membuat mereka sangat sulit dihentikan.
“Tetap fokus pada tujuanmu, kita di sini bukan untuk pilih-pilih, mari kita berharap bisa mengalahkan PSG, tapi itu akan sangat sulit.”
Meski begitu, Henry tetap melihat Arsenal memiliki modal penting untuk memberi perlawanan. Ia menyoroti ketahanan lini belakang The Gunners yang tampil konsisten sepanjang perjalanan mereka di Eropa musim ini.
