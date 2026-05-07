Steven Gerrard Beritahu Arsenal Cara Kalahkan PSG di Final Liga Champions

JawaPos.com - Paris Saint-Germain kembali menunjukkan status mereka sebagai salah satu tim paling berbahaya di Eropa setelah menyingkirkan Bayern Munich di semifinal Liga Champions.

Tim asuhan Luis Enrique menang agregat 6-5 dan kini bersiap menghadapi Arsenal di final yang akan digelar di Budapest pada 30 Mei.

PSG tampil luar biasa dalam dua leg semifinal. Setelah menang 5-4 di Paris, mereka berhasil menahan Bayern Munich 1-1 di Allianz Arena.

Ousmane Dembélé membuka skor cepat pada menit ketiga, sementara gol telat Harry Kane tak cukup untuk menyelamatkan raksasa Jerman tersebut.

Kini perhatian tertuju pada duel final antara PSG dan Arsenal. Meski banyak pihak menempatkan PSG sebagai favorit, Steven Gerrard percaya The Gunners tetap memiliki peluang untuk membuat kejutan.

Melansir Metro Sport, legenda Liverpool yang pernah memenangkan Liga Champions pada 2005 itu mengatakan status underdog justru bisa menguntungkan Arsenal.

“Saya tahu lebih dari siapa pun bahwa tim underdog dapat memenangkan final ini. Pertandingan melawan AC Milan memang tidak seimbang, tetapi apa pun bisa terjadi,” kata Gerrard kepada TNT Sports.

Menurut Gerrard, Arsenal harus bermain nyaris sempurna jika ingin menghentikan PSG yang dinilai memiliki kualitas luar biasa di hampir semua lini.