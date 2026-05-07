Steven Gerrard Beritahu Arsenal Cara Kalahkan PSG di Final Liga Champions

Legenda Liverpool, Steven Gerrard. (Dok Liverpool FC)
JawaPos.com - Paris Saint-Germain kembali menunjukkan status mereka sebagai salah satu tim paling berbahaya di Eropa setelah menyingkirkan Bayern Munich di semifinal Liga Champions.
Tim asuhan Luis Enrique menang agregat 6-5 dan kini bersiap menghadapi Arsenal di final yang akan digelar di Budapest pada 30 Mei.
PSG tampil luar biasa dalam dua leg semifinal. Setelah menang 5-4 di Paris, mereka berhasil menahan Bayern Munich 1-1 di Allianz Arena.
Ousmane Dembélé membuka skor cepat pada menit ketiga, sementara gol telat Harry Kane tak cukup untuk menyelamatkan raksasa Jerman tersebut.
Kini perhatian tertuju pada duel final antara PSG dan Arsenal. Meski banyak pihak menempatkan PSG sebagai favorit, Steven Gerrard percaya The Gunners tetap memiliki peluang untuk membuat kejutan.
Melansir Metro Sport, legenda Liverpool yang pernah memenangkan Liga Champions pada 2005 itu mengatakan status underdog justru bisa menguntungkan Arsenal.
“Saya tahu lebih dari siapa pun bahwa tim underdog dapat memenangkan final ini. Pertandingan melawan AC Milan memang tidak seimbang, tetapi apa pun bisa terjadi,” kata Gerrard kepada TNT Sports.
Menurut Gerrard, Arsenal harus bermain nyaris sempurna jika ingin menghentikan PSG yang dinilai memiliki kualitas luar biasa di hampir semua lini.
“Arsenal akan menghadapi tim berkualitas tinggi dengan manajer elite, jadi Arsenal harus menampilkan performa terbaik mereka.”
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama