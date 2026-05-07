Harry Kane Sebut PSG Punya Kans Juara Lebih Besar Ketimbang Arsenal

JawaPos.com - Harry Kane percaya Paris Saint-Germain memiliki peluang lebih besar untuk menjuarai Liga Champions musim ini dibanding Arsenal. Penilaian itu muncul setelah Bayern Munchen disingkirkan PSG dalam semifinal dramatis dengan agregat 6-5.

PSG akan menghadapi Arsenal di final yang digelar di Budapest pada 30 Mei mendatang. Klub asal Paris itu berpeluang menjadi tim pertama sejak Real Madrid yang mampu mempertahankan gelar Liga Champions secara beruntun.

Melansir Sports View, bagi Kane, kekalahan tersebut kembali menjadi pukulan pahit setelah ia gagal membawa Bayern melangkah ke final meski tampil habis-habisan sepanjang dua leg semifinal.

Baca Juga:Steven Gerrard Beritahu Arsenal Cara Kalahkan PSG di Final Liga Champions

Pada leg kedua di Allianz Arena, Kane sempat membangkitkan harapan Bayern lewat gol di masa tambahan waktu. Striker Inggris itu menunjukkan kualitas individunya dengan gerakan memutar sebelum menaklukkan Matvey Safonov pada menit ke-93.

Namun gol tersebut datang terlambat. PSG tetap lolos setelah bermain imbang 1-1 dan menjaga keunggulan agregat mereka.

“Ini sulit,” ujar Kane usai pertandingan.

“Kami memiliki cukup banyak peluang hari ini untuk mencapai final.”

Bayern sebenarnya tampil dominan di kandang sendiri dengan penguasaan bola tinggi dan total 18 tembakan. Namun lini pertahanan PSG tampil sangat disiplin dan tenang sepanjang pertandingan.