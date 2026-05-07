Harry Kane Sebut PSG Punya Kans Juara Lebih Besar Ketimbang Arsenal

Penyerang Bayern Munchen Harry Kane cetak gol ke gawang PSG. (Dok. Bayern Munchen)
JawaPos.com - Harry Kane percaya Paris Saint-Germain memiliki peluang lebih besar untuk menjuarai Liga Champions musim ini dibanding Arsenal. Penilaian itu muncul setelah Bayern Munchen disingkirkan PSG dalam semifinal dramatis dengan agregat 6-5.
PSG akan menghadapi Arsenal di final yang digelar di Budapest pada 30 Mei mendatang. Klub asal Paris itu berpeluang menjadi tim pertama sejak Real Madrid yang mampu mempertahankan gelar Liga Champions secara beruntun.
Melansir Sports View, bagi Kane, kekalahan tersebut kembali menjadi pukulan pahit setelah ia gagal membawa Bayern melangkah ke final meski tampil habis-habisan sepanjang dua leg semifinal.
Pada leg kedua di Allianz Arena, Kane sempat membangkitkan harapan Bayern lewat gol di masa tambahan waktu. Striker Inggris itu menunjukkan kualitas individunya dengan gerakan memutar sebelum menaklukkan Matvey Safonov pada menit ke-93.
Namun gol tersebut datang terlambat. PSG tetap lolos setelah bermain imbang 1-1 dan menjaga keunggulan agregat mereka.
“Ini sulit,” ujar Kane usai pertandingan.
“Kami memiliki cukup banyak peluang hari ini untuk mencapai final.”
Bayern sebenarnya tampil dominan di kandang sendiri dengan penguasaan bola tinggi dan total 18 tembakan. Namun lini pertahanan PSG tampil sangat disiplin dan tenang sepanjang pertandingan.
Kane sendiri mendapat penjagaan ketat dari William Pacho dan Marquinhos sehingga kesulitan mendapatkan ruang selama sebagian besar laga berlangsung. Ketika kesempatan akhirnya datang di akhir pertandingan, waktunya sudah terlalu sempit untuk membalikkan keadaan.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama