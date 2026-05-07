M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 8 Mei 2026 | 01.56 WIB

Harry Kane Sebut PSG Punya Kans Juara Lebih Besar Ketimbang Arsenal

Penyerang Bayern Munchen Harry Kane cetak gol ke gawang PSG. (Dok. Bayern Munchen)

JawaPos.com - Harry Kane percaya Paris Saint-Germain memiliki peluang lebih besar untuk menjuarai Liga Champions musim ini dibanding Arsenal. Penilaian itu muncul setelah Bayern Munchen disingkirkan PSG dalam semifinal dramatis dengan agregat 6-5.

PSG akan menghadapi Arsenal di final yang digelar di Budapest pada 30 Mei mendatang. Klub asal Paris itu berpeluang menjadi tim pertama sejak Real Madrid yang mampu mempertahankan gelar Liga Champions secara beruntun.

Melansir Sports View, bagi Kane, kekalahan tersebut kembali menjadi pukulan pahit setelah ia gagal membawa Bayern melangkah ke final meski tampil habis-habisan sepanjang dua leg semifinal.

Pada leg kedua di Allianz Arena, Kane sempat membangkitkan harapan Bayern lewat gol di masa tambahan waktu. Striker Inggris itu menunjukkan kualitas individunya dengan gerakan memutar sebelum menaklukkan Matvey Safonov pada menit ke-93.

Namun gol tersebut datang terlambat. PSG tetap lolos setelah bermain imbang 1-1 dan menjaga keunggulan agregat mereka.

“Ini sulit,” ujar Kane usai pertandingan.

“Kami memiliki cukup banyak peluang hari ini untuk mencapai final.”

Bayern sebenarnya tampil dominan di kandang sendiri dengan penguasaan bola tinggi dan total 18 tembakan. Namun lini pertahanan PSG tampil sangat disiplin dan tenang sepanjang pertandingan.

Kane sendiri mendapat penjagaan ketat dari William Pacho dan Marquinhos sehingga kesulitan mendapatkan ruang selama sebagian besar laga berlangsung. Ketika kesempatan akhirnya datang di akhir pertandingan, waktunya sudah terlalu sempit untuk membalikkan keadaan.

Editor: Banu Adikara
