Andre Rizal Hanafi
Jumat, 8 Mei 2026 | 01.28 WIB

FIFA ASEAN Cup 2026 Makin Bergengsi, India dan China Disebut Target Besar FIFA di Asia

Timnas India. (Istimewa)

JawaPos.com - Rencana keikutsertaan India dalam ajang FIFA ASEAN Cup 2026 mulai memancing perhatian publik sepak bola Asia.

Turnamen yang dijadwalkan berlangsung di Indonesia pada September mendatang disebut bakal menghadirkan atmosfer berbeda setelah Federasi Sepak Bola India (AIFF) dikabarkan telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU untuk ikut serta di kompetisi tersebut.

Kabar itu pertama kali ramai setelah dilaporkan media India, Times of India, yang menyebut AIFF telah mencapai kesepakatan terkait partisipasi mereka di turnamen regional tersebut.

Jika benar terealisasi, kehadiran India diyakini bakal menambah daya tarik FIFA ASEAN Cup yang selama ini identik dengan rivalitas negara-negara Asia Tenggara.

Bukan hanya India, isu mengenai kemungkinan keterlibatan China juga ikut berkembang di media sosial.

Banyak penggemar menilai langkah FIFA memperluas cakupan peserta bukan sekadar urusan kompetisi, melainkan bagian dari strategi bisnis untuk memperbesar pasar sepak bola Asia.

Akun X @TplEnglish bahkan menyoroti potensi keuntungan ekonomi di balik rencana tersebut. Mereka menyebut FIFA melihat peluang besar dari pasar India dan China yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia.

Kehadiran dua negara itu dianggap mampu mendongkrak angka penonton televisi, sponsor, hingga penjualan hak siar.

Pandangan tersebut cukup masuk akal mengingat sepak bola Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan antusiasme yang signifikan.

