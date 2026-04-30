Bukan Mobil! Hyundai dan TVS Kembangkan Kendaraan Listrik Roda Tiga, Ini Wujudnya

JawaPos.com - Hyundai Motor Company resmi menjalin kerja sama strategis dengan TVS Motor Company untuk mengembangkan kendaraan listrik roda tiga atau Electric Three-Wheeler (E3W).

Kolaborasi ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas jarak dekat di India yang dikenal sebagai pasar kendaraan roda tiga terbesar di dunia.

Dalam kerja sama tersebut, Hyundai akan memimpin proses desain dan pengembangan produk dengan dukungan teknologi mobilitas dan riset kendaraan listrik modern. Sementara TVS bertanggung jawab pada pengembangan platform kendaraan, produksi, hingga distribusi di pasar India.

Kendaraan listrik roda tiga ini dikembangkan khusus untuk menghadapi kondisi jalan dan kebutuhan transportasi di India. Beberapa fitur yang disiapkan antara lain:

Ground clearance tinggi untuk jalan rusak dan banjir

Interior fleksibel untuk penumpang dan logistik

Sistem pendingin yang disesuaikan iklim tropis

Desain ergonomis untuk perjalanan harian Kendaraan listrik roda 3 hasil kolaborasi Hyundai dan TVS. (Istimewa)

Motor listrik roda tiga tersebut sebelumnya sudah diperlihatkan dalam ajang Bharat Mobility Global Expo 2025.

Hyundai menyebut proyek ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan transportasi yang lebih aman dan ramah lingkungan di negara berkembang.

Selain itu, sebagian besar komponen kendaraan juga akan diproduksi langsung di India untuk memperkuat industri lokal dan menekan biaya produksi.

Langkah ini sekaligus diharapkan membuka lapangan kerja baru serta mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di India.

Masuk Tahap Produksi Massal

Kerja sama Hyundai dan TVS kini telah memasuki tahap pengembangan produk menuju produksi massal. Kedua perusahaan juga membentuk tim khusus untuk mempercepat proses pengujian, sertifikasi, hingga penyesuaian kendaraan dengan regulasi otomotif India.

Jika berjalan sesuai rencana, kendaraan listrik roda tiga ini diproyeksikan menjadi salah satu solusi transportasi perkotaan masa depan yang lebih efisien dan terjangkau.