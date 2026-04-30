Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 30 April 2026 | 19.08 WIB

Bukan Mobil! Hyundai dan TVS Kembangkan Kendaraan Listrik Roda Tiga, Ini Wujudnya

Hyundai dan TVS lakukan kerjasama untuk membuat kendaraan roda tiga bertenaga listrik. (Istimewa) - Image

Hyundai dan TVS lakukan kerjasama untuk membuat kendaraan roda tiga bertenaga listrik. (Istimewa)

JawaPos.com - Hyundai Motor Company resmi menjalin kerja sama strategis dengan TVS Motor Company untuk mengembangkan kendaraan listrik roda tiga atau Electric Three-Wheeler (E3W).

Kolaborasi ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas jarak dekat di India yang dikenal sebagai pasar kendaraan roda tiga terbesar di dunia.

Dalam kerja sama tersebut, Hyundai akan memimpin proses desain dan pengembangan produk dengan dukungan teknologi mobilitas dan riset kendaraan listrik modern. Sementara TVS bertanggung jawab pada pengembangan platform kendaraan, produksi, hingga distribusi di pasar India.

Kendaraan listrik roda tiga ini dikembangkan khusus untuk menghadapi kondisi jalan dan kebutuhan transportasi di India. Beberapa fitur yang disiapkan antara lain:

  • Ground clearance tinggi untuk jalan rusak dan banjir
  • Interior fleksibel untuk penumpang dan logistik
  • Sistem pendingin yang disesuaikan iklim tropis
  • Desain ergonomis untuk perjalanan harian

Motor listrik roda tiga tersebut sebelumnya sudah diperlihatkan dalam ajang Bharat Mobility Global Expo 2025.

Hyundai menyebut proyek ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan transportasi yang lebih aman dan ramah lingkungan di negara berkembang.

Selain itu, sebagian besar komponen kendaraan juga akan diproduksi langsung di India untuk memperkuat industri lokal dan menekan biaya produksi.

Langkah ini sekaligus diharapkan membuka lapangan kerja baru serta mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik di India.

Masuk Tahap Produksi Massal

Kerja sama Hyundai dan TVS kini telah memasuki tahap pengembangan produk menuju produksi massal. Kedua perusahaan juga membentuk tim khusus untuk mempercepat proses pengujian, sertifikasi, hingga penyesuaian kendaraan dengan regulasi otomotif India.

Jika berjalan sesuai rencana, kendaraan listrik roda tiga ini diproyeksikan menjadi salah satu solusi transportasi perkotaan masa depan yang lebih efisien dan terjangkau.

Kolaborasi Hyundai dan TVS menjadi langkah besar dalam pengembangan kendaraan listrik roda tiga di India. Dengan memadukan teknologi modern dan produksi lokal, kendaraan ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan transportasi perkotaan yang ramah lingkungan sekaligus ekonomis.

Hyundai Kona Terbakar Akibat Overheat di Gresik, Ini Kata HMID - Image
Oto Dan Tekno

Hyundai Kona Terbakar Akibat Overheat di Gresik, Ini Kata HMID

Sabtu, 25 April 2026 | 01.31 WIB

Pajak Kendaraan Listrik Kini di Tangan Daerah, Hyundai Minta Aturan Jangan Bikin Bingung - Image
Otomotif

Pajak Kendaraan Listrik Kini di Tangan Daerah, Hyundai Minta Aturan Jangan Bikin Bingung

Kamis, 23 April 2026 | 02.14 WIB

Hyundai Perkuat Layanan Purnajual, Perbaikan Menginap Dipinjami Mobil - Image
Otomotif

Hyundai Perkuat Layanan Purnajual, Perbaikan Menginap Dipinjami Mobil

Jumat, 17 April 2026 | 05.05 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

