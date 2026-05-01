18 Restoran India Terbaik di Bali dengan Kuliner Otentik yang Bikin Lidah Melancong ke Delhi

JawaPos.com - Bali bukan hanya surga wisata alam, tapi juga menyimpan banyak pilihan kuliner India yang autentik dan menggugah selera.

Dari restoran India bergaya modern di Canggu hingga warung dhaba kasual bernuansa tradisional, kuliner India di Bali hadir dengan cita rasa rempah yang sangat khas dan beragam.

Bagi kamu yang sedang mencari restoran India terbaik di Bali, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Cinchy pada Jumat (1/5), berikut 18 rekomendasi kuliner restoran India terbaik di Bali.

1. Mumbai Kitchen

Restoran yang berlokasi di Finns Beach Club, Canggu, ini menyajikan berbagai menu khas India yang sangat lezat dalam suasana dekat pantai yang sangat nyaman.

Menu yang tersedia antara lain chicken tandoori, rogan josh, dan chana dal, semuanya dimasak dengan bumbu dan rempah khas India yang sangat autentik.

2. Restoran Spice Mantraa Kuta

Restoran ini berlokasi tepat di depan Discovery Shopping Mall, Kuta, dan menawarkan berbagai menu khas India yang sangat menggugah selera.