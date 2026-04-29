Demi Cairkan Tabungan, Pria di India Nekat Bongkar Makam Kakaknya dan Datangi Bank Bawa Kerangka

JawaPos.com - Sebuah insiden memilukan terjadi di distrik Keonjhar, negara bagian Odisha, India. Seorang pria bernama Jitu Munda nekat menggali kembali makam saudara perempuannya dan membawa kerangkanya ke bank, setelah kesulitan mencairkan tabungan milik almarhum.

Melansir Arab Times, Rabu (29/4), peristiwa itu terjadi di Desa Diyanali. Munda dilaporkan berjalan sejauh hampir tiga kilometer sambil memanggul kerangka saudara perempuannya menuju kantor cabang Odisha Gramyeen Bank. Tindakan ekstrem ini dilakukan sebagai bentuk pembuktian bahwa kakaknya benar sudah meninggal.

Diketahui, saudara perempuan Munda meninggal dunia sekitar dua bulan lalu akibat sakit. Ia meninggalkan tabungan sekitar 719.000 rupee atau setara puluhan juta rupiah, hasil dari penjualan ternak.

Munda yang menjadi satu-satunya anggota keluarga yang masih hidup berupaya mencairkan dana tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Namun, upayanya terkendala prosedur administrasi. Pihak bank meminta dokumen resmi seperti akta kematian dan persyaratan hukum lainnya sebelum proses pencairan bisa dilakukan.

Keterbatasan ekonomi dan akses membuat Munda tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut. Dilaporkan juga kalau dia merupakan sosok buta huruf.

Frustrasi, ia kemudian mengambil langkah yang mengejutkan. Munda nekat membongkar makam sang kakak dan membawa sisa-sisa jasadnya ke bank.

Sejumlah saksi mata menyebut, Munda meletakkan kerangka tersebut di luar kantor bank dan melakukan aksi duduk sebagai bentuk protes. Ia menuntut agar pihak bank segera mencairkan dana yang menurutnya menjadi haknya.

Aksi tersebut menarik perhatian warga sekitar dan aparat setempat. Polisi yang datang ke lokasi akhirnya membujuk Munda untuk meninggalkan area bank.