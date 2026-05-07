Rizka Perdana Putra
Kamis, 7 Mei 2026 | 17.36 WIB

Prediksi Crystal Palace vs Shaktar Donetsk: Arda Turan Ingin Lengkapi Sukses Klub Premier League

Adam Wharton tampil impresif bersama Crystal Palace. (@adamwharton10)

JawaPos.com – Arsenal sudah lolos ke final Liga Champions. Satu tempat di final Liga Europa sudah pasti jadi milik klub Inggris, Aston Villa atau Nottingham Forest. Premier League bisa menyempurnakannya andai Crystal Palace melaju ke final Liga Konferensi Europa.

Musim lalu potensi itu gagal setelah The Gunners –julukan Arsenal– tersisih di semifinal Liga Champions oleh Paris Saint-Germain. Padahal, Tottenham Hotspur dan Manchester United menciptakan All-English final di Liga Europa serta Chelsea menembus final Liga Konferensi Europa.

The Eagles –julukan Palace– akan menentukan sejarah tersebut saat bersua Shakhtar Donetsk dalam second leg semifinal di Selhurst Park, London, dini hari nanti (siaran langsung beIN Sports 3/beIN Sports Connect/Vidio pukul 02.00 WIB). Dean Henderson dkk membawa keunggulan 3-1 dari first leg kontra skuad asuhan Arda Turan tersebut.

’’Lolos ke semifinal sudah jadi langkah penting bagi klub kami dan kami ingin mengakhirinya dengan trofi juara,’’ koar striker Palace Jean-Philippe Mateta dilansir dari laman resmi klub. 

Prediksi Susunan Pemain Crystal Palace vs Shaktar Donetsk

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): 1-Henderson (g) (c); 26-Richards, 5-Lacroix, 23-Canvot; 2-Munoz, 20-Wharton, 18-Kamada, 3-Mitchell; 7-Sarr, 10-Pino; 14-Mateta
Pelatih: Oliver Glasner

SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): 31-Riznyk (g); 17-Tobias, 5-Bondar, 22-Matviyenko (c), 13-Pedro Henrique; 27-Ocheretko; 30-Alisson Santana, 10-Pedrinho, 6-Marlon Gomes, 11-Newerton; 19-Elias
Pelatih: Arda Turan
 

