Chris Wood Sebut Leg Kedua akan Lebih Sulit Setelah Nottingham Forest Tumbangkan Aston Villa

JawaPos.com - Chris Wood membawa Nottingham Forest meraih kemenangan melawan Aston Villa di leg pertama Liga Europa. Laga yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di City Ground, Jumat (1/5).

Nottingham Forest mampu unggul dengan satu gol saat di babak kedua. Gol tersebut dicetak oleh Chris Wood melalui tendangan penalti pada menit ke-71.

Memenangkan laga leg pertama disambut dengan bahagia oleh Chris Wood. Namun, penyerang berusia 34 tahun tersebut juga sadar betul tentang kekuatan Aston Villa saat bermain di depan pendukungnya sendiri.

Baca Juga:Penalti Chris Wood Bawa Nottingham Forest Kalahkan Aston Villa di Liga Europa

"Ini adalah leg pertama dari dua leg pertandingan. Senang rasanya memiliki keuntungan, tetapi kami tahu pertandingan di Villa Park akan menjadi pertandingan yang sulit. Mereka bagus di kandang mereka. Kami telah menyelesaikan tugas di sini di kandang sendiri dan mudah-mudahan kami dapat membawanya ke pekan depan," kata Chris Wood kepada TNT Sports yang dikutip laman UEFA, Jumat (1/5).

Penyerang timnas Selandia Baru tersebut menilai kemenangan melawan Aston Villa ditentukan oleh momen-monen kecil. Sepanjang pertandingan, Chris Wood mengaku tetap tenang hingga momen menendang penalti.

"Kompetisi piala terkadang ditentukan oleh selisih kecil dan momen-momen kecil. Kedua tim tidak bisa dipisahkan, saya setuju. Saya pikir keduanya bermain sangat baik, tetapi momen-momen kecil berpotensi mengubah jalannya pertandingan dan untungnya itu menguntungkan kami malam ini. Saya mencoba untuk tetap tenang - itu adalah tugas saya yang diberikan tim kepada saya dan kami melanjutkan dari sana," pungkas Chris Wood.

Golnya ke gawang Aston Villa menjadi gol keduanya di Liga Europa bersama Nottingham Forest. Gol tersebut kembali dicetaknya setelah absen karena menjalani operasi lutut.