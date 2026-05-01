Joao Moutinho Bongkar Cara Braga Tumbangkan Freiburg

JawaPos.com–Joao Moutinho mengungkapkan cara Braga mengalahkan Freiburg di leg pertama semifinal Liga Europa. Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Estadio Munacipal de Braga, Jumat (1/5).

Braga langsung tampil menyerang pada awal pertandingan yang membuat mereka unggul. Pada menit kedelapan, Demir Ege Tıknaz berhasil membuat Braga unggul.

Freiburg tidak tinggal diam, mereka berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-16 yang dicetak Vincenzo Grifo. Menjelang pertandingan berakhir, Braga memenangkan pertandingan setelah Mario Dorgeles mencetak gol menit ke-90+2.

Gelandang andalan Braga Joao Moutinho memuji permainan dari timnya melawan Freiburg yang mengandalkan fisik. Dia juga menilai Braga pantas mendapatkan kemenangan.

”Kami mencoba menerapkan permainan kami melawan tim yang luar biasa dan sangat kuat secara fisik. Kami pulang dari sini dengan kemenangan yang pantas, atas apa yang telah kami lakukan di lapangan dan peluang yang kami ciptakan,” kata Joao Moutinho yang dikutip dari laman resmi UEFA, Jumat (1/5).

Penguasaan bola menjadi kunci kemenangan Braga saat mengalahkan Freiburg. Cara tersebut memang sering dilakukan Braga untuk meraih kemenangan.

”Kami tetap setia pada apa yang telah kami latih sepanjang musim dan apa yang diminta pelatih dari kami. Kami menerapkan permainan penguasaan bola dan kontrol, menciptakan peluang dalam permainan terbuka, dari umpan ke umpan,” ujar Moutinho.

Laga leg kedua akan dimainkan pada 8 Mei di Euro Park Stadion. Bagi Moutinho, laga tersebut akan sangat menyulitkan karena Freiburg merupakan tim yang kuat saat bermain di kandang sendiri.