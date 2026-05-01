Penalti Chris Wood Bawa Nottingham Forest Kalahkan Aston Villa di Liga Europa

JawaPos.com - Nottingham Forest berhasil mengamankan kemenangan tipis 1-0 melawan sesama wakil Inggris, Aston Villa dalam pertandingan leg pertama semifinal Liga Europa 2025/26 di The City Ground, Nottingham pada Jumat dini hari WIB.

Kemenangan krusial tuan rumah ditentukan lewat gol penalti Chris Wood di babak kedua. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Nottingham Forest.

Sementara itu, Aston Villa memiliki tugas berat untuk membalikkan keadaan saat mereka gantian menjamu Forest pada laga leg kedua di Villa Park pada pekan depan, demikian yang dilansir laman resmi UEFA.

Pertandingan berjalan terbuka sejak menit awal dengan kedua tim saling melancarkan ancaman. Tim tamu, Aston Villa, lebih dulu mencatatkan peluang pada menit ke-9 ketika Youri Tielemans yang berdiri bebas melepaskan tembakan jarak jauh. Namun, kiper Forest Stefan Ortega tampil sigap mengamankan gawangnya.

Sebelum laga memasuki menit ke-30, Ortega kembali harus bekerja keras dan menunjukkan ketangguhannya dengan menepis tendangan keras Morgan Rogers.

Di pertengahan babak pertama, tuan rumah sempat terancam bermain dengan sepuluh orang menyusul tekel keras Elliot Anderson terhadap Ollie Watkins.

Beruntung bagi Forest, intervensi Video Assistant Referee (VAR) menyelamatkan sang gelandang dari hukuman kartu merah.

Forest baru mampu membalas ancaman pada menit ke-33 melalui aksi Igor Jesus. Namun, kiper Villa Emiliano Martinez melakukan penyelamatan gemilang untuk menjaga skor tetap imbang tanpa gol hingga turun minum.