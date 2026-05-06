Mengupas Keputusan Cerdas Arteta yang Sukses Antar Arsenal ke Final Liga Champions

Mikel Arteta disebut melakukan kesalahan fatal dalam pergantian pemain saat Arsenal kalah dari Manchester City, terutama keputusan menarik Eberechi Eze di momen krusial. (Dok. Arsenal)
JawaPos.com - Arsenal mungkin hanya mencetak satu gol, tapi di balik kemenangan tipis itu tersimpan keputusan taktik yang menunjukkan kecerdasan Mikel Arteta di momen paling krusial musim ini.
Melansir Daily Star, menghadapi Atletico Madrid di semifinal Liga Champions, The Gunners tahu betul bahwa ini bukan soal bermain indah. Dan mereka mengeksekusinya dengan sempurna.
Gol Bukayo Saka di akhir babak pertama memang jadi pembeda, tapi fondasi kemenangan dibangun dari strategi yang matang.
Dalam 24 jam yang bisa dibilang menentukan arah musim, Arteta menyaksikan peluang besar terbuka di Premier League setelah pesaing mereka terpeleset, lalu ia merespons dengan pendekatan taktik yang tepat untuk menyingkirkan tim sekelas Atletico.
Salah satu keputusan paling menarik adalah peran Viktor Gyokeres. Meski sempat dianggap belum sepenuhnya nyetel, striker asal Swedia itu tampil sebagai titik fokus serangan. Kombinasi kekuatan fisik dan mobilitasnya membuat lini belakang Atletico terus berada di bawah tekanan.
Kontribusinya terlihat jelas dalam proses gol. Pergerakan cerdasnya membelah pertahanan lawan membuka ruang, sebelum bola akhirnya jatuh ke kaki Saka untuk diselesaikan. Bukan gol yang spektakuler, tapi sangat efektif dan itu yang dibutuhkan di level ini.
Babak kedua berjalan jauh lebih sulit. Atletico meningkatkan intensitas, memaksa Arsenal bertahan lebih dalam. Bahkan sempat ada momen ketika lini belakang The Gunners terlihat goyah, terutama saat kesalahan hampir berbuah fatal.
Baca Juga:Bukayo Saka Bawa Arsenal ke Final Liga Champions Setelah 20 Tahun usai Singkirkan Atletico Madrid
Namun di titik ini, keputusan Arteta untuk tetap menjaga struktur tim terbukti krusial. Alih-alih panik, Arsenal tetap disiplin dan menunggu momen yang tepat untuk keluar dari tekanan.
Menariknya, justru perubahan dari kubu lawan yang mengubah arah permainan. Ketika Diego Simeone menarik Antoine Griezmann dan Julian Alvarez, ritme serangan Atletico ikut meredup. Arsenal membaca situasi itu dengan cepat.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!