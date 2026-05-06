Usai Bawa Arsenal ke Final Liga Champions, Declan Rice Malah Senggol Chelsea

Gelandang Arsenal Declan Rice. (Dok. UEFA)
JawaPos.com - Keberhasilan Arsenal melangkah ke final Liga Champions tak hanya menghadirkan euforia, tetapi juga membuka ruang bagi cerita lama yang kembali mencuat. Declan Rice, yang tampil luar biasa di semifinal, tak ragu melontarkan sindiran halus kepada mantan klub masa mudanya, Chelsea.
Arsenal memastikan tiket final usai mengalahkan Atletico Madrid 1-0 di Emirates Stadium, sekaligus mengunci kemenangan agregat 2-1. Ini menjadi final Liga Champions pertama The Gunners dalam dua dekade terakhir.
Gelandang timnas Inggris itu dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan berkat performa dominannya di lini tengah. Namun sorotan tak berhenti di lapangan.
Melansir Chelsea News, dalam wawancara pasca laga, Rice justru membuka bab lama dalam kariernya dan Chelsea jadi sasaran.
“Klub itu memberi saya segalanya, tanpa West Ham, saya bukanlah siapa-siapa,” katanya.
“Saya sungguh percaya itu. Mereka memberi saya kesempatan ketika Chelsea tidak. Banyak orang di sana benar-benar mendorong saya, jadi tidak menyenangkan melihat posisi mereka sekarang.”
Pernyataan tersebut jelas bukan tanpa konteks. Rice memang sempat menimba ilmu di akademi Chelsea sebelum akhirnya dilepas saat masih muda. Keputusan itu kini terlihat kontras dengan perkembangan kariernya, terutama setelah ia menjelma menjadi salah satu gelandang terbaik di Eropa.
Ironisnya, Chelsea sempat beberapa kali mencoba memulangkannya saat ia bersinar bersama West Ham. Namun, kini Rice justru menjadi pilar penting di Arsenal dan berperan besar membawa klub tersebut ke panggung final Eropa.
