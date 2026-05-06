Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 7 Mei 2026 | 02.24 WIB

Usai Bawa Arsenal ke Final Liga Champions, Declan Rice Malah Senggol Chelsea

Gelandang Arsenal Declan Rice. (Dok. UEFA) - Image

Gelandang Arsenal Declan Rice. (Dok. UEFA)

JawaPos.com - Keberhasilan Arsenal melangkah ke final Liga Champions tak hanya menghadirkan euforia, tetapi juga membuka ruang bagi cerita lama yang kembali mencuat. Declan Rice, yang tampil luar biasa di semifinal, tak ragu melontarkan sindiran halus kepada mantan klub masa mudanya, Chelsea.

Arsenal memastikan tiket final usai mengalahkan Atletico Madrid 1-0 di Emirates Stadium, sekaligus mengunci kemenangan agregat 2-1. Ini menjadi final Liga Champions pertama The Gunners dalam dua dekade terakhir.

Gelandang timnas Inggris itu dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan berkat performa dominannya di lini tengah. Namun sorotan tak berhenti di lapangan. 

Melansir Chelsea News, dalam wawancara pasca laga, Rice justru membuka bab lama dalam kariernya dan Chelsea jadi sasaran.

“Klub itu memberi saya segalanya, tanpa West Ham, saya bukanlah siapa-siapa,” katanya.

“Saya sungguh percaya itu. Mereka memberi saya kesempatan ketika Chelsea tidak. Banyak orang di sana benar-benar mendorong saya, jadi tidak menyenangkan melihat posisi mereka sekarang.”

Pernyataan tersebut jelas bukan tanpa konteks. Rice memang sempat menimba ilmu di akademi Chelsea sebelum akhirnya dilepas saat masih muda. Keputusan itu kini terlihat kontras dengan perkembangan kariernya, terutama setelah ia menjelma menjadi salah satu gelandang terbaik di Eropa.

Ironisnya, Chelsea sempat beberapa kali mencoba memulangkannya saat ia bersinar bersama West Ham. Namun, kini Rice justru menjadi pilar penting di Arsenal dan berperan besar membawa klub tersebut ke panggung final Eropa.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Resmi! Ini Harga Tiket Chelsea vs AC Milan di Jakarta, Cek Jadwal Penjualan - Image
Sepak Bola Indonesia

Resmi! Ini Harga Tiket Chelsea vs AC Milan di Jakarta, Cek Jadwal Penjualan

Rabu, 6 Mei 2026 | 16.59 WIB

Klasemen Liga Inggris: City Imbang, Arsenal di Puncak, Chelsea Gagal ke Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Klasemen Liga Inggris: City Imbang, Arsenal di Puncak, Chelsea Gagal ke Liga Champions

Selasa, 5 Mei 2026 | 17.59 WIB

Dibungkam Forest 1-3, Chelsea Telan Kekalahan Keenam Berturut-turut - Image
Sepak Bola Dunia

Dibungkam Forest 1-3, Chelsea Telan Kekalahan Keenam Berturut-turut

Selasa, 5 Mei 2026 | 12.33 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore