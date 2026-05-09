Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea, Cody Gakpo Pantang Remehkan The Blues

JawaPos.com - Liverpool akan menghadapi Chelsea di Liga Inggris pekan ke-36. Laga yang diprediksi sengit tersebut akan dimainkan di Anfield, Sabtu (9/5) pukul 18.30 WIB.

Chelsea sedang dalam performa buruk setelah lima pertandingan tanpa kemenangan di Liga Inggris. Meskipun demikian, The Blues bisa bangkit kapan saja yang menjadi kekhawatiran Cody Gakpo.

"Mereka sedang berada dalam situasi sulit saat ini, tetapi suatu saat nanti situasinya pasti akan berbalik. Mudah-mudahan bukan melawan kami,” kata Cody Gakpo yang dikutip laman resmi Liverpool, Sabtu (9/5).

Penyerang timnas Belanda tersebut juga tidak ingin meremehkan kualitas pemain Chelsea yang sangat baik. Bagi Cody Gakpo, laga melawan Chelsea selalu menyulitkan.

"Kita juga tidak bisa menyangkal bahwa mereka memiliki tim yang bagus, mereka memiliki pemain-pemain hebat, jadi kita sama sekali tidak boleh meremehkan kualitas yang mereka miliki, tim yang selalu mereka tunjukkan saat melawan kita. Ini selalu pertandingan yang sulit. Jadi, kita harus siap," ujar Gakpo.

Liverpool saat ini sedang berjuang untuk memastikan satu tempat menuju Liga Champions musim depan. Gakpo menegaskan bahwa itu adalah hal yang terpenting bagi timnya.

"Itu (kualifikasi Liga Champions) adalah hal terpenting sekarang, untuk menyelesaikannya. Untuk memenangkan pertandingan kami sendiri. Tergantung hasil tim lain, maka bisa jadi akhir pekan ini. Semoga kita bisa menyelesaikannya lebih cepat. Itu adalah tujuan terbesar saat ini," jelas penyerang nomor punggung 18 tersebut.

“Jika dilihat dari keseluruhan musim, periode di mana kami memenangkan tiga dari empat pertandingan cukup positif – tetapi saya pikir kita semua menyadari standar yang telah ditetapkan di masa lalu di klub ini, bahwa secara umum harus lebih baik," pungkas Gakpo.