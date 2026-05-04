Julio Sipahutar
Selasa, 5 Mei 2026 | 01.09 WIB

Bursa Transfer: Inter Milan Tegaskan Alessandro Bastoni Tidak Dijual ke Barcelona

Pemain Inter Milan dan Timnas Italia Alessandro Bastoni. (X/@Centraldaitalia)

JawaPos.com–Upaya Barcelona memboyong Alessandro Bastoni ke Spotify Camp Nou dipastikan akan menemui jalan terjal. Inter Milan selaku pemilik sah sang bek mengirim sinyal tegas, Bastoni tidak dijual.

Manajemen Nerazzurri justru sedang menyiapkan draf kontrak baru untuk memagari pilar pertahanan timnas Italia tersebut. Meski Alessandro Bastoni disebut-sebut mulai melirik peluang untuk mencicipi atmosfer baru di Barcelona asuhan Hansi Flick, Inter Milan memilih Bergeming.

Direktur Olahraga Inter Milan Piero Ausilio menegaskan bahwa Alessandro Bastoni adalah aset tak ternilai bagi klub maupun timnas Italia.

”Belum ada tawaran masuk termasuk dari Barcelona. Dia (Bastoni) adalah pemain luar biasa dan kami ingin dia tetap di sini,” tegas Ausilio setelah Inter memastikan diri merengkuh scudetto, dikutip melalui Marca, Senin (4/5).

Banderol Selangit

Barcelona sejatinya sudah melakukan penjajakan informal. Namun, mereka langsung kena mental begitu mendengar banderol yang dipasang Inter Milan.

Rival abadi AC Milan itu hanya mau duduk di meja perundingan jika ada tawaran tidak kurang dari EUR 70 juta (sekitar Rp 1,2 triliun). Angka tersebut dianggap terlalu tinggi oleh manajemen Barcelona.

Kontrak Bastoni di Giuseppe Meazza sejatinya masih panjang, yakni hingga Juni 2028. Alih-alih menjual, Presiden Inter Giuseppe Marotta justru ingin memperkat identitas lokal dalam skuadnya.

”Kami ingin memiliki basis pemain Italia yang solid, dan Bastoni adalah representasi nyata dari proyek itu,” ujar Marotta.

Andalkan The Power of Pressure

Meski Inter Milan bersikap keras, Barcelona belum sepenuhnya lempar handuk. Raksasa Catalan itu kini berharap pada faktor orang dalam. Mereka berharap Alessandro Bastoni mulai melakukan tekanan kepada manajemen Inter agar mau menurunkan nilai transfernya.

