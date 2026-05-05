Lautaro Martínez Sebut Cristian Chivu Jadi Energi Baru Inter Milan Raih Scudetto ke-21

JawaPos.com – Lautaro Martínez menyatakan bahwa keberhasilan Inter Milan meraih gelar Scudetto ke-21 tidak lepas dari hadirnya energi baru yang dibawa oleh Cristian Chivu.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (5/5), Martinez menilai perubahan pelatih menjadi faktor penting setelah tim mengalami paceklik trofi pada musim sebelumnya.

Menurut pemain asal Argentina tersebut suasana baru di dalam tim memberikan dorongan signifikan bagi performa para pemain.

Inter Milan memastikan gelar tersebut usai meraih kemenangan 2-0 atas Parma dalam lanjutan Serie A. Gol dicetak oleh Marcus Thuram dan Henrikh Mkhitaryan yang memastikan posisi puncak klasemen tetap aman. Kemenangan ini juga menegaskan dominasi Inter sepanjang musim kompetisi.

Martínez mengungkapkan bahwa kehadiran Chivu membawa semangat dan antusiasme yang berbeda dalam tim.

Martinez juga menyebut pelatih baru tersebut mampu menciptakan lingkungan latihan yang lebih positif dan menyenangkan. Para pemain bahkan tetap bisa berlatih dengan senyum, yang dinilai berdampak besar terhadap kekompakan tim.

Menurut Martínez, perubahan ini terasa signifikan setelah empat tahun kebersamaan dengan Simone Inzaghi.