Lautaro Martínez Sebut Cristian Chivu Jadi Energi Baru Inter Milan Raih Scudetto ke-21

Lautaro Martinez dan Christian Chivu (Inter News)
JawaPos.com – Lautaro Martínez menyatakan bahwa keberhasilan Inter Milan meraih gelar Scudetto ke-21 tidak lepas dari hadirnya energi baru yang dibawa oleh Cristian Chivu.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (5/5), Martinez menilai perubahan pelatih menjadi faktor penting setelah tim mengalami paceklik trofi pada musim sebelumnya.
Menurut pemain asal Argentina tersebut suasana baru di dalam tim memberikan dorongan signifikan bagi performa para pemain.
Inter Milan memastikan gelar tersebut usai meraih kemenangan 2-0 atas Parma dalam lanjutan Serie A. Gol dicetak oleh Marcus Thuram dan Henrikh Mkhitaryan yang memastikan posisi puncak klasemen tetap aman. Kemenangan ini juga menegaskan dominasi Inter sepanjang musim kompetisi.
Martínez mengungkapkan bahwa kehadiran Chivu membawa semangat dan antusiasme yang berbeda dalam tim.
Martinez juga menyebut pelatih baru tersebut mampu menciptakan lingkungan latihan yang lebih positif dan menyenangkan. Para pemain bahkan tetap bisa berlatih dengan senyum, yang dinilai berdampak besar terhadap kekompakan tim.
Menurut Martínez, perubahan ini terasa signifikan setelah empat tahun kebersamaan dengan Simone Inzaghi.
Kapten Inter Milan tersebut menilai tim memang membutuhkan suasana baru untuk bangkit dari kegagalan di final Liga Champions musim sebelumnya. Pergantian pelatih dinilai sebagai langkah tepat untuk memulai kembali perjalanan tim.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!