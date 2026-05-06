Prediksi Bayern Munchen vs PSG: Trisula Lawan Trisula Liga Champhions, Achraf Hakimi Cedera Paha Kanan

JawaPos.com – Paris Saint-Germain (PSG) mengungguli Bayern Munchen 5-4 dalam first leg semifinal Liga Champions di Parc des Princes, Paris, pekan lalu (29/4). Second leg di kandang Bayern, Allianz Arena, Munchen, dini hari nanti (siaran langsung SCTV/beIN Sports 1/beIN Sports Connect/Vidio pukul 02.00 WIB) diprediksi kembali banjir gol.

Sebagai tuan rumah dan defisit, Bayern bertekad untuk kembali tampil produktif ketimbang memperkuat pertahanan. Gawang Die Roten –sebutan Bayern – kebobolan 16 gol dalam enam laga terakhir, termasuk tiga kali bisa dibobol FC Heidenheim di Bundesliga pada akhir pekan lalu (2/5).

’’Kami tidak akan duduk dan bertahan,’’ kata gelandang pivot Bayern Joshua Kimmich seperti dilansir dari Abendzeitung Munchen. ”Kami benar-benar membutuhkan gol. Kami harus memburunya (gol) sejak awal,’’ tegas Kimmich.

Gelandang jangkar PSG Vitinha juga menyebut, tetap bermain menyerang di Allianz Arena lebih realistis ketimbang memperketat pertahanan. Vitinha memberi contoh Les Parisiens –julukan PSG– yang mencetak delapan gol dalam tiga laga tandang (rata-rata lebih dari 2 gol per laga) selama fase gugur Liga Champions musim ini.

”Tim kami tidak didesain untuk puas hanya dengan mencetak satu gol,” tutur pemain terbaik Piala Interkontinental 2025 tersebut kepada Le Parisien.

Trisula Lawan Trisula

Bayern maupun PSG sama-sama memiliki trisula sebagai mesin gol masing-masing. Die Roten mengandalkan Harry Kane yang didukung dua wide attacker, Luis Diaz dan Michael Olise. Ketiganya telah menghasilkan 25 gol dari 42 gol Bayern di Liga Champions musim ini atau 59 persen.

Sementara PSG memiliki trisula Ousmane Dembele-Khvicha Kvaratskhelia-Desire Doue yang berkontribusi 22 gol dari 43 gol di Liga Champions musim ini atau 51 persen. ”Aku lebih suka semua pemainku bisa diandalkan untuk mencetak gol ketimbang hanya mereka yang berada di lini serang,” kata entraineur PSG Luis Enrique seperti dilansir dari L’Equipe.

Sementara der trainer Bayern Vincent Kompany menilai pengalaman Kane-Diaz-Olise melakukan transisi serangan cepat semasa berkarier di Premier League sangat membantu saat bermain di Die Roten. ”Apalagi ketiganya ditunjang ketangguhan fisik maupun kemampuan teknis yang sangat baik,” ucap Kompany kepada Bavarian Football Works.

Pengganti Hakimi

Absennya bek kanan PSG Achraf Hakimi karena cedera paha kanan bakal jadi pembeda starting XI dalam first leg Paris dan di Munchen dini hari nanti (7/5). Meski Enrique sudah sering memberikan kesempatan kepada gelandang Warren Zaire-Emery sebagai pengganti reguler Hakimi, kekhawatiran tetap ada.

Hal itu mengingat yang dihadapi Zaire-Emery adalah Diaz yang punya pergerakan licin dan kecepatan.

”Aku selalu siap ditempatkan di posisi mana pun. Semua pemain (Bayern) berbahaya,” kata Zaire-Emery seperti dikutip dari Paris Fans.

Prediksi Susunan Pemain Bayern Munchen vs PSG

BAYERN MUNCHEN (4-2-3-1): 1-Neuer (g) (c); 44-Stanisic, 2-Upamecano, 4-Tah, 19-Davies; 6-Kimmich, 45-Pavlovic; 17-Olise, 10-Musiala, 14-Luis Diaz; 9-Kane

Pelatih: Vincent Kompany

Jersey pemain: Merah

Jersey kiper: Hijau

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): 39-Safonov (g); 33-Zaire-Emery, 5-Marquinhos (c), 51-Pacho, 25-Nuno Mendes; 87-Joao Neves, 17-Vitinha, 8-Fabian; 14-Doue, 10-Dembele, 7-Kvaratskhelia

Pelatih: Luis Enrique

Jersey pemain: Hitam (jersey kelima)

Jersey kiper: Kuning

Wasit: Joao Pinheiro (Portugal)

Stadion: Allianz Arena, Munchen

BAYERN MUNCHEN LAWAN KLUB LIGUE 1 DI SEMIFINAL AJANG EROPA

Laga: 3 Lolos: 3 Gagal: 0

European Cup 1974–1975

Unggul agregat gol 2-0 vs Saint-Etienne

Liga Champions 2009–2010

Unggul agregat gol 4-0 vs Olympique Lyon

Liga Champions 2019–2020

Unggul 3-0 (single leg) vs Olympique Lyon

PARIS SAINT-GERMAIN LAWAN KLUB BUNDESLIGA DI SEMIFINAL AJANG EROPA

Laga: 2 Lolos: 1 Gagal: 1

Liga Champions 2019–2020

Unggul 3-0 (single leg) vs RB Leipzig

Liga Champions 2023–2024

Kalah agregat 0-2 vs Borussia Dortmund