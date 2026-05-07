Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 7 Mei 2026 | 20.56 WIB

Manuel Neuer Super Kecewa! Bayern Munchen Dibekuk PSG, Gol Telat dan Finishing Buruk Jadi Sorotan

Kiper Bayern Munchen Manuel Neuer. (Dok. Manuel Neuer)

JawaPos.com - Manuel Neuer mengungkapkan kekecewaannya setelah Bayern Munchen disingkirkan Paris Saint-Germain di leg kedua semifinal Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 (aggregat 5-6) tersebut dimainkan di Allianz Arena, Kamis (7/5).

Kurang tajam di lini depan menjadi sorotan kiper Bayern Munchen tersebut. Manuel Neuer merasa timnya memang punya banyak peluang mencetak gol tapi serangannya tidak mematikan.

"Saya rasa kami tidak memiliki insting membunuh dalam serangan hari ini. Kami tidak memiliki peluang yang jelas hari ini, tetapi kami tetap menciptakan cukup banyak peluang untuk mencetak gol," kata Manuel Neuer kepada DAZN yang dikutip laman UEFA, Kamis (7/5).

Kiper 40 tahun tersebut mengatakan bahwa PSG mampu memanfaatkan peluang dengan sangat baik yang membuat mereka bisa mencetak banyak gol di leg pertama. Jika saja Bayern Munchen bisa melakukan hal tersebut, Neuer yakin timnya bisa lolos ke final.

"Kami tidak memiliki banyak peluang emas, tetapi ketika Anda mendapatkan momen-momen itu. Lihatlah Paris – mereka benar-benar mematikan, mencetak lima gol seperti yang mereka lakukan di leg pertama. Itulah yang kami butuhkan hari ini," lanjut Neuer.

Selain itu, Neuer juga menyayangkan gol dari Hary Kane yang dicetak pada menit ke-90+4. Gol tersebut terasa terlambat dan peluang Bayern Munchen lolos ke final juga hilang.

"Gol kami sayangnya datang agak terlambat. Kami tidak punya waktu untuk menciptakan peluang lain atau bahkan mendapatkan situasi bola mati. Pada saat itu sudah terlambat. Kami kurang klinis," terang kiper pemilik satu gelar Piala Dunia tersebut.

Setelah gagal lolos ke final Liga Champions, Bayern Munchen mengalihkan fokus untuk meraih gelar DFB Pokal. Neuer sangat ingin meraih gelar tersebut meski saat ini merasa kecewa.

"Kami pantas memenangkan gelar Bundesliga. Kami menantikan final DFB Pokal di Berlin. Tapi saat ini, kekecewaanlah yang mendominasi," pungkas Manuel Neuer.

Editor: Hendra
