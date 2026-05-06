Arsenal ke Final Liga Champions setelah Singkirkan Atletico Madrid 1-0

JawaPos.com–Arsenal melangkah ke final Liga Champions setelah mengalahkan Atletico Madrid 1-0 pada semifinal leg kedua Stadion Emirates pada Rabu (6/5) WIB. Gol tunggal Bukayo Saka membawa The Gunners unggul agregat 2-1 setelah kedua tim imbang 1-1 dalam leg pertama.
Ini final Liga Champions pertama Arsenal sejak 2006 ketika klub London itu menjadi runner-up akibat kalah 1-2 dari Barcelona, demikian laman UEFA seperti dilansir dari Antara.
Atletico Madrid langsung menekan tuan rumah Arsenal. Peluang pertama hadir pada menit ke-8 melalui kerja sama Antoine Griezmann dan Giuliano Simeone yang memberi ruang bagi Julian Alvarez, tetapi tembakannya melebar di sisi kiri gawang.
Baca Juga:Gilas Fiorentina 4-0, Gianluca Mancini Optimistis Bawa AS Roma ke Liga Champions Musim Depan
Arsenal merespons lewat percobaan Riccardo Calafiori dari luar kotak penalti, yang masih melambung. Pada menit ke-34, tuan rumah sempat meminta penalti setelah Leandro Trossard terjatuh akibat kontak dengan Griezmann. Namun, wasit tidak menggubris protes tersebut.
Kebuntuan akhirnya pecah menjelang turun minum. Pada menit ke-44, Bukayo Saka mencetak gol setelah memanfaatkan bola muntah dari sepakan Leandro Trossard hasil kerja sama dengan Viktor Gyokeres.
Pada babak kedua, Atletico tampil lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Giuliano Simeone terjatuh di kotak penalti saat berduel dengan Gabriel Magalhaes, tetapi wasit lagi-lagi tidak memberikan penalti.
Baca Juga:Usai Imbang Lawan Everton 3-3, Jeremy Doku Tegaskan Manchester City Terus Berjuang dalam Persaingan Gelar Juara
Serangan demi serangan terus dilancarkan tim asuhan Diego Simeone. Tapi kiper Arsenal David Raya tampil solid di bawah mistar.
Di sisi lain, Arsenal hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-65 melalui sepakan Gyokeres. Namun Masih melambung tipis di atas gawang.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!