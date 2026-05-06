Antara
Rabu, 6 Mei 2026 | 13.35 WIB

Arsenal ke Final Liga Champions setelah Singkirkan Atletico Madrid 1-0

 

Arsenal kalahkan Atletico Madrid 1-0 di Emirates Stadium dan melaju ke final Liga Champions 2026. (Arsenal)

 

JawaPos.comArsenal melangkah ke final Liga Champions setelah mengalahkan Atletico Madrid 1-0 pada semifinal leg kedua Stadion Emirates pada Rabu (6/5) WIB. Gol tunggal Bukayo Saka membawa The Gunners unggul agregat 2-1 setelah kedua tim imbang 1-1 dalam leg pertama.

Ini final Liga Champions pertama Arsenal sejak 2006 ketika klub London itu menjadi runner-up akibat kalah 1-2 dari Barcelona, demikian laman UEFA seperti dilansir dari Antara.

Atletico Madrid langsung menekan tuan rumah Arsenal. Peluang pertama hadir pada menit ke-8 melalui kerja sama Antoine Griezmann dan Giuliano Simeone yang memberi ruang bagi Julian Alvarez, tetapi tembakannya melebar di sisi kiri gawang.

Arsenal merespons lewat percobaan Riccardo Calafiori dari luar kotak penalti, yang masih melambung. Pada menit ke-34, tuan rumah sempat meminta penalti setelah Leandro Trossard terjatuh akibat kontak dengan Griezmann. Namun, wasit tidak menggubris protes tersebut.

Kebuntuan akhirnya pecah menjelang turun minum. Pada menit ke-44, Bukayo Saka mencetak gol setelah memanfaatkan bola muntah dari sepakan Leandro Trossard hasil kerja sama dengan Viktor Gyokeres.

Pada babak kedua, Atletico tampil lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Giuliano Simeone terjatuh di kotak penalti saat berduel dengan Gabriel Magalhaes, tetapi wasit lagi-lagi tidak memberikan penalti.

Serangan demi serangan terus dilancarkan tim asuhan Diego Simeone. Tapi kiper Arsenal David Raya tampil solid di bawah mistar.

Di sisi lain, Arsenal hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-65 melalui sepakan Gyokeres. Namun Masih melambung tipis di atas gawang.

