Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 6 Mei 2026 | 03.53 WIB

Hasil Imbang Dramatis Manchester City vs Everton Buka Jalan Arsenal Menuju Gelar Liga Inggris

Erling Haaland (Instagram @mancity) - Image

Erling Haaland (Instagram @mancity)

JawaPos.com – Manchester City gagal meraih kemenangan setelah hanya bermain imbang 3-3 melawan Everton dalam laga sengit.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (5/5), Hasil tersebut membuat peluang juara semakin sulit bagi tim asuhan Pep Guardiola. Di sisi lain, kondisi ini justru memperkuat posisi Arsenal FC dalam perebutan gelar Liga Inggris.

Pertandingan berlangsung dramatis dengan enam gol tercipta sepanjang laga. City sempat unggul lebih dulu melalui gol Jeremy Doku menjelang akhir babak pertama. Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan akibat penurunan performa di babak kedua.

Everton mampu bangkit melalui dua gol Thierno Barry dan satu gol sundulan Jake O’Brien. Serangan balik cepat dan kesalahan lini belakang City menjadi faktor utama kebangkitan tuan rumah. Situasi ini membuat City berada dalam tekanan sepanjang paruh kedua pertandingan.

City sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Erling Haaland yang memanfaatkan peluang cepat. Upaya tersebut memberi harapan bagi tim tamu untuk menghindari kekalahan. Pada akhirnya, gol penyeimbang Doku di menit akhir menyelamatkan satu poin bagi City.

Meski terhindar dari kekalahan, hasil imbang ini dinilai merugikan City dalam persaingan gelar. Mereka kini tertinggal lima poin dari Arsenal dengan jumlah pertandingan yang semakin menipis. Situasi ini membuat peluang City untuk mempertahankan gelar semakin berat.

Sebaliknya, Arsenal justru berada di posisi yang lebih menguntungkan. Tim asuhan Mikel Arteta hanya membutuhkan tiga kemenangan untuk memastikan gelar juara. Tekanan kini sepenuhnya berada di pihak City yang harus berharap pada hasil tim lain.

Dengan sisa pertandingan yang ada, Arsenal memiliki peluang besar mengakhiri penantian panjang mereka.

Sementara itu, City harus segera memperbaiki performa jika masih ingin menjaga asa juara. Hasil imbang ini menjadi titik krusial yang dapat menentukan arah perebutan gelar musim ini.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Manchester City Susah Payah Imbangi Everton 3-3, Bernardo Silva Akui Frustrasi Cuma Bawa Pulang 1 Poin - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester City Susah Payah Imbangi Everton 3-3, Bernardo Silva Akui Frustrasi Cuma Bawa Pulang 1 Poin

Rabu, 6 Mei 2026 | 03.49 WIB

Manchester City Terpeleset! Pep Guardiola Akui Timnya Hilang Kendali Saat Ditahan Imbang Everton 3-3 - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester City Terpeleset! Pep Guardiola Akui Timnya Hilang Kendali Saat Ditahan Imbang Everton 3-3

Rabu, 6 Mei 2026 | 03.46 WIB

Tijjani Reijnders Berpotensi Tinggalkan Manchester City Saat Klub Serie A Bersaing Amankan Transfer Musim Panas Ini - Image
Sepak Bola Dunia

Tijjani Reijnders Berpotensi Tinggalkan Manchester City Saat Klub Serie A Bersaing Amankan Transfer Musim Panas Ini

Rabu, 6 Mei 2026 | 03.31 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore