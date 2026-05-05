Hasil Imbang Dramatis Manchester City vs Everton Buka Jalan Arsenal Menuju Gelar Liga Inggris

JawaPos.com – Manchester City gagal meraih kemenangan setelah hanya bermain imbang 3-3 melawan Everton dalam laga sengit.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (5/5), Hasil tersebut membuat peluang juara semakin sulit bagi tim asuhan Pep Guardiola. Di sisi lain, kondisi ini justru memperkuat posisi Arsenal FC dalam perebutan gelar Liga Inggris.

Pertandingan berlangsung dramatis dengan enam gol tercipta sepanjang laga. City sempat unggul lebih dulu melalui gol Jeremy Doku menjelang akhir babak pertama. Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan akibat penurunan performa di babak kedua.

Everton mampu bangkit melalui dua gol Thierno Barry dan satu gol sundulan Jake O’Brien. Serangan balik cepat dan kesalahan lini belakang City menjadi faktor utama kebangkitan tuan rumah. Situasi ini membuat City berada dalam tekanan sepanjang paruh kedua pertandingan.

City sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Erling Haaland yang memanfaatkan peluang cepat. Upaya tersebut memberi harapan bagi tim tamu untuk menghindari kekalahan. Pada akhirnya, gol penyeimbang Doku di menit akhir menyelamatkan satu poin bagi City.

Meski terhindar dari kekalahan, hasil imbang ini dinilai merugikan City dalam persaingan gelar. Mereka kini tertinggal lima poin dari Arsenal dengan jumlah pertandingan yang semakin menipis. Situasi ini membuat peluang City untuk mempertahankan gelar semakin berat.

Sebaliknya, Arsenal justru berada di posisi yang lebih menguntungkan. Tim asuhan Mikel Arteta hanya membutuhkan tiga kemenangan untuk memastikan gelar juara. Tekanan kini sepenuhnya berada di pihak City yang harus berharap pada hasil tim lain.

Dengan sisa pertandingan yang ada, Arsenal memiliki peluang besar mengakhiri penantian panjang mereka.