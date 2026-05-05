Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Atletico Madrid: Viktor Gyokeres Ingin Cetak Gol!

JawaPos.com - Viktor Gyokeres menjadi andalan Arsenal di lini depan saat menghadapi Atletico Madrid leg kedua semifinal Liga Champions. Laga dengan agregat 1-1 tersebut dimainkan di Emirates Stadium, Rabu (6/5) pukul 02.00 WIB.

Penyerang Arsenal tersebut sudah tidak sabar menjalani pertandingan melawan Atletico Madrid di depan pendukungnya sendiri. Viktor Gyokeres mengatakan bahwa timnya sudah bersiap dengan baik untuk laga tersebut.

"Sungguh luar biasa bisa memainkan pertandingan ini di kandang. Kami tahu apa yang dipertaruhkan, dan tentu saja, kami memiliki kesempatan luar biasa untuk memainkan pertandingan hebat besok dan menikmatinya bersama para pendukung, tetapi kami harus melakukannya di lapangan, dan tentu saja, dengan dukungan luar biasa dari para pendukung kami, saya pikir ini bisa menjadi malam yang hebat," kata Viktor Gyokeres saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Arsenal, Selasa (5/5).

"Saya rasa suasana di ruang ganti sangat baik. Saya pikir kami sangat antusias dengan setiap pertandingan yang akan datang, jadi yang perlu kami lakukan hanyalah mempersiapkan diri dan menunjukkan energi itu di lapangan," imbuh Gyokeres.

Laga melawan Atletico Madrid menjadi pertandingan besar dalam karir Gyokeres. Pemain 27 tahun tersebut sudah memiliki pengalaman menghadapi laga besar saat mengantarkan Swedia lolos ke Piala Dunia 2026.

"Saya pernah memainkan pertandingan seperti ini sebelumnya dan momen-momen seperti ini di mana penting untuk memenangkan pertandingan sepak bola, seperti ketika saya bersama tim nasional sebulan yang lalu ketika kami harus memenangkan pertandingan untuk lolos ke Piala Dunia," ujar Gyokeres.

"Saya pikir besok akan menjadi pertandingan besar lainnya dan saya pikir ini adalah kesempatan yang luar biasa dan posisi yang menakjubkan untuk mendapatkan kesempatan ini," lanjut Gyokeres.

Menghadapi Atletico Madrid bakal menjadi pertandingan sulit karena tim lawan memiliki kualitas menyerang yang bagus. Meskipun demikian, Gyokeres punya ambisi untuk mencetak gol lagi di laga besok.