Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Atletico Madrid: Viktor Gyokeres Ingin Cetak Gol!

Viktor Gyokeres. (Dok. Arsenal)
JawaPos.com - Viktor Gyokeres menjadi andalan Arsenal di lini depan saat menghadapi Atletico Madrid leg kedua semifinal Liga Champions. Laga dengan agregat 1-1 tersebut dimainkan di Emirates Stadium, Rabu (6/5) pukul 02.00 WIB.
Penyerang Arsenal tersebut sudah tidak sabar menjalani pertandingan melawan Atletico Madrid di depan pendukungnya sendiri. Viktor Gyokeres mengatakan bahwa timnya sudah bersiap dengan baik untuk laga tersebut.
"Sungguh luar biasa bisa memainkan pertandingan ini di kandang. Kami tahu apa yang dipertaruhkan, dan tentu saja, kami memiliki kesempatan luar biasa untuk memainkan pertandingan hebat besok dan menikmatinya bersama para pendukung, tetapi kami harus melakukannya di lapangan, dan tentu saja, dengan dukungan luar biasa dari para pendukung kami, saya pikir ini bisa menjadi malam yang hebat," kata Viktor Gyokeres saat jumpa pers yang dikutip laman resmi Arsenal, Selasa (5/5).
Baca Juga:Jadwal dan Prediksi Arsenal vs Atletico Madrid di Semifinal Liga Champions: The Gunners Siap Ukir Sejarah!
"Saya rasa suasana di ruang ganti sangat baik. Saya pikir kami sangat antusias dengan setiap pertandingan yang akan datang, jadi yang perlu kami lakukan hanyalah mempersiapkan diri dan menunjukkan energi itu di lapangan," imbuh Gyokeres.
Laga melawan Atletico Madrid menjadi pertandingan besar dalam karir Gyokeres. Pemain 27 tahun tersebut sudah memiliki pengalaman menghadapi laga besar saat mengantarkan Swedia lolos ke Piala Dunia 2026.
"Saya pernah memainkan pertandingan seperti ini sebelumnya dan momen-momen seperti ini di mana penting untuk memenangkan pertandingan sepak bola, seperti ketika saya bersama tim nasional sebulan yang lalu ketika kami harus memenangkan pertandingan untuk lolos ke Piala Dunia," ujar Gyokeres.
"Saya pikir besok akan menjadi pertandingan besar lainnya dan saya pikir ini adalah kesempatan yang luar biasa dan posisi yang menakjubkan untuk mendapatkan kesempatan ini," lanjut Gyokeres.
Menghadapi Atletico Madrid bakal menjadi pertandingan sulit karena tim lawan memiliki kualitas menyerang yang bagus. Meskipun demikian, Gyokeres punya ambisi untuk mencetak gol lagi di laga besok.
"Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sulit seperti di Madrid. Saya pikir Atletico memiliki tim yang hebat, mereka memiliki banyak kualitas menyerang dan kita tahu bahwa mereka berbahaya di lini serang, jadi tentu saja kita harus melakukan bagian itu dengan baik dan kemudian melakukan apa yang kita kuasai saat menguasai bola," jelas Gyokeres.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!