Jadwal, Siaran Langsung, Link Live Streaming Arsenal Vs Atletico Madrid: 56 Persen Peluang The Gunners Menuju Final Liga Champions 2026!

Duel panas Arsenal kontra Atletico Madrid di Emirates Stadium tentukan tiket final Liga Champions 2026. (Arsenal)
JawaPos.com — Arsenal menghadapi Atletico Madrid di leg kedua semifinal Liga Champions 2026 di Emirates Stadium, Rabu (6/5/2026) pukul 02.00 WIB, dengan peluang menang 56 persen menurut Opta dan agregat sementara 1-1. Duel ini krusial bagi The Gunners untuk mengunci tiket final di depan publik sendiri.
Pertandingan dipastikan berjalan panas sejak menit awal karena kedua tim sama-sama masih punya peluang besar lolos. Arsenal sedikit di atas angin berkat faktor kandang dan tren positif yang belum tersentuh kekalahan dalam beberapa laga terakhir.
Arsenal memiliki peluang menang lebih besar karena tampil konsisten sepanjang musim, terutama saat bermain di Emirates Stadium. Data Opta menunjukkan persentase kemenangan mereka mencapai 56 persen, jauh di atas lawan.
Selain statistik, faktor mental juga jadi keunggulan karena skuad asuhan Mikel Arteta terbukti solid di laga besar. Dukungan penuh suporter diprediksi memberi dorongan ekstra dalam laga penentuan ini.
Di leg pertama, Arsenal mampu menahan imbang 1-1 meski bermain di kandang lawan. Hasil itu memberi kepercayaan diri tinggi menjelang leg kedua.
Atletico Madrid tetap bukan lawan yang bisa dianggap remeh meski hanya punya peluang menang 20 persen menurut Opta. Tim asuhan Diego Simeone dikenal memiliki pertahanan rapat dan mental baja di fase gugur.
Atletico bahkan sengaja mengistirahatkan skuad utama mereka di LaLiga akhir pekan lalu demi fokus penuh ke pertandingan ini. Strategi tersebut menunjukkan betapa pentingnya laga ini bagi mereka.
Namun, performa tandang Atletico musim ini cenderung inkonsisten. Hal ini bisa menjadi celah yang dimanfaatkan Arsenal untuk mendominasi permainan.
Arsenal mendapat kabar baik dengan pulihnya Kai Havertz dan Martin Odegaard dari cedera. Keduanya dipastikan siap tampil dan menjadi tambahan kekuatan signifikan di lini tengah.
