Mikel Arteta Andalkan Havertz dan Odegaard untuk Laga Penentuan Semifinal Liga Champions

JawaPos.com – Kepala pelatih Mikel Arteta memastikan kesiapan timnya jelang leg kedua semifinal Liga Champions menghadapi Atlético Madrid.

Dilansir dari laman Foot Africa pada Selasa (5/5), Arteta mengonfirmasi kembalinya dua pemain kunci, yakni Kai Havertz dan Martin Ødegaard. Kehadiran keduanya diharapkan mampu meningkatkan kekuatan Arsenal dalam laga krusial tersebut.

Arsenal FC memasuki pertandingan ini dengan kepercayaan diri setelah hasil imbang 1-1 pada leg pertama. Hasil tersebut membuat peluang kedua tim masih terbuka lebar untuk lolos ke final. Arteta menilai pertandingan ini akan menjadi penentu perjalanan timnya di kompetisi Eropa.

Arteta mengungkapkan bahwa ketersediaan pemain menjadi faktor penting dalam menentukan strategi.

Arteta juga menekankan perlunya variasi permainan untuk menghadapi tekanan dari lawan. Dengan opsi yang lebih lengkap, Arsenal diharapkan tampil lebih fleksibel sepanjang pertandingan.

Havertz kembali ke dalam skuad setelah pulih dari cedera otot yang dialaminya pada akhir April. Sebelumnya, ia harus absen dan hanya menyaksikan leg pertama dari tribun penonton. Kini, pemain asal Jerman tersebut siap memberikan kontribusi di lini serang Arsenal.

Sementara itu, Ødegaard juga telah kembali dan siap memimpin tim sebagai kapten. Perannya sebagai pengatur serangan dinilai sangat penting dalam skema permainan Arteta. Kehadirannya diharapkan mampu membuka ruang dan menciptakan peluang bagi rekan-rekannya.

Arteta menilai kombinasi Havertz dan Ødegaard akan memberikan dimensi baru dalam serangan tim.